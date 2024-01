https://sputniknews.lat/20240118/congreso-de-guatemala-repetira-eleccion-de-su-junta-directiva-cumpliendo-orden-judicial-1147512414.html

Congreso de Guatemala repetirá elección de su junta directiva cumpliendo orden judicial

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente del congreso de Guatemala, Samuel Pérez, anunció este 18 de enero que ese órgano volverá a elegir este viernes una nueva... 18.01.2024, Sputnik Mundo

"Completamente (una) inconstitucionalidad y más bien es un capricho de la Corte, pero, en este momento, nosotros decidimos asumir una posición madura y responsable, poniendo el bienestar del pueblo de Guatemala en frente de nuestros intereses individuales", dijo Pérez a periodistas. La actual junta fue electa la noche del pasado con el voto favorable de 92 de los 160 diputados del parlamento unicameral, pero dos de los partidos de derecha que perdieron la votación presentaron recursos de amparo ante la CC para anular esa decisión. Las demandas están dirigidas contra el ahora partido de gobierno, el Movimiento Semilla, del presidente Bernardo Arévalo, a cuyos 23 legisladores la anterior legislatura, en su primer decreto del año, declaró independientes, lo que les impide forma una bancada y ocupar cargos. El fiscal especial, Rafael Curruchiche, anunció el 12 de julio del año pasado que el juez Fredy Orellana había suspendido temporalmente la personería jurídica de Semilla por supuestas irregularidades en 2017, durante la recolección de firmas para su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Diputados de Semilla y de partidos que se le unieron para formar la nueva junta directiva explicaron que la sentencia aún no está firme por varios recursos de amparo no resueltos aún por la Corte, por lo cual incluso el TSE solo mantiene como suspendido temporalmente a esa fuerza, no anulada. No obstante, Pérez dijo en conferencia de prensa que los legisladores de Semilla decidieron dar un paso al costado y ya no buscarán ocupar cargos de la Junta Directiva, entre otras razones, para evitar otro fallo en su contra de la Corte. Aseguró que las acciones de los magistrados forman parte de los planes golpistas del llamado "pacto de corruptos" para impedir asumiera el presidente electo. Minutos después de la conferencia de prensa, la actual junta directiva convocó para este viernes a partir de las 14:00 horas (20:00 GMT), a una sesión ordinaria del congreso para elegir a la nueva directiva.

