Alianzas y apoyo global: las claves que podrían impulsar el mandato de Arévalo en Guatemala

Alianzas y apoyo global: las claves que podrían impulsar el mandato de Arévalo en Guatemala

16.01.2024

2024-01-16T00:01+0000

2024-01-16T00:01+0000

2024-01-16T00:01+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

bernardo arévalo

guatemala

movimiento semilla

migración

política

méxico

eeuu

Tras más de ocho horas de caos en el Congreso y en las calles, el líder de Movimiento Semilla (socialdemócrata) juró como nuevo mandatario de la nación centroamericana. Sin embargo, este fue el punto cumbre de la serie de problemáticas que enfrentó Arévalo desde que ganó la segunda vuelta electoral en agosto de 2023, donde hasta el Ministerio Público (MP) guatemalteco intentó anular los resultados de los comicios, en los que el exdiplomático obtuvo el 60,91% de los votos.Y es que si bien la caótica toma de protesta de Arévalo dejó claro ante Guatemala y el mundo que la situación interna es compleja, la presencia de algunos jefes de Estado y funcionarios de varias partes del mundo refleja que existe un espaldarazo para el nuevo mandatario guatemalteco, afirma a Sputnik economista y coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, Ignacio Martínez Cortés. Por ello, dice el especialista, "Arévalo debe buscar una fuerte alianza con los principales actores políticos y agentes económicos. Además, aprovechando la presencia de invitados especiales, por ejemplo, de la canciller mexicana Alicia Bárcena, [el político] puede comenzar a tejer fino" para labrar un apoyo más fuerte, expone.Aliados al interior y al exteriorSegún los expertos consultados, el presidente de Guatemala cuenta con algunos aliados dentro y fuera de su país. En el caso interno, refiere Méndez Bautista, están las comunidades originarias y gran parte del resto de la población.Otros aspectos por los que el nuevo presidente obtuvo la simpatía del electorado fue el impulso a la no discriminación y el apoyo a los grupos minoritarios, asegura. "Hay que recordar que su padre [Juan José Arévalo Bermejo] fue el primer presidente electo democráticamente en Guatemala. Eso también impulsa bastante a que tenga fuerza ante la sociedad; replicó el discurso de la primavera democrática y la transformación social, lo que hace que tenga credibilidad (...). Da pie a despertar la esperanza en un pueblo que ha sido verdaderamente castigado y reprimido en opinión pública", precisa la experta. Martínez Cortés detalla que, a nivel internacional, Arévalo cuenta, hasta el momento, con el apoyo de naciones como México, Estados Unidos y China, y tiene la oportunidad de entablar lazos más fuertes con los miembros que integran la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).¿Cuáles serán sus grandes retos?El mandato de Arévalo al frente de Guatemala durará cuatro años: su Gobierno concluirá en 2028. En ese tiempo, deberá resolver problemas internos como la corrupción y tendrá que acercarse con grupos como la clase empresarial, la iglesia evangélica y el Ejército. Pero esto no será sencillo, ya que existen reticencias tanto hacia él como hacia su fuerza política, el Movimiento Semilla."Su partido cuenta únicamente con 23 diputados de un total de 160 en la Cámara [guatemalteca]. Es muy difícil que esas propuestas de cambio se puedan aprobar de manera sencilla (...); Semilla se encuentra en una situación de poca aceptación dentro de la esfera política interna y eso será como una piedra en el zapato ante la transformación y cambio social que él desea hacer", reflexiona Méndez Bautista. Al exterior, Martínez Cortés refiere que el problema más urgente a resolver es la migración irregular, un tema para el que necesita una estrecha cooperación con México.Según el experto, Arévalo requiere mirar hacia el norte por el éxodo migratorio que desde hace años ocurre en Centroamérica, principalmente porque Guatemala y México no solo son países donde las personas desean salir en búsqueda de mayores oportunidades: también son territorios de tránsito para los migrantes irregulares. "El nuevo presidente debe ver si el apoyo que ha recibido por el Gobierno mexicano continuará. Otro es hacerle ver a Washington que realiza medidas de contención", expone.Uno tópico más es la búsqueda de inversión extranjera, donde China tiene un papel vital para este impulso."Arévalo ha dicho que desea que su relación con China sea más cercana, pero no busca tampoco confrontar la amistad que ya tienen con Estados Unidos. De hecho, se mantiene neutro ante lo que está sucediendo con Israel; no se manifiesta ni a favor, ni en contra, simplemente dice que él acatará el vínculo con Washington y Tel Aviv (....). Si crece la relación con Pekín, posiblemente tengamos algunas fricciones a largo plazo", concluye Méndez Bautista.

