Grecia manifiesta su preocupación por una expansión de la crisis en todo Oriente Medio

Grecia manifiesta su preocupación por una expansión de la crisis en todo Oriente Medio

Atenas está preocupada por la situación en la Franja de Gaza, la creciente tensión en Cisjordania y una posible extensión de la crisis en el Líbano y el mar Rojo.

"Grecia está profundamente preocupada por la alarmante situación en Gaza y la creciente tensión en Cisjordania, la posibilidad de que la crisis se extienda al Líbano y el mar Rojo", declaró Gerapetritis en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo egipcio, Sameh Shoukry, en El Cairo, citado por el Ministerio de Asuntos Exteriores griego.Gerapetritis añadió que debe crearse un canal de diálogo en cooperación con los aliados, especialmente con Egipto, "que es el principal interesado debido al corredor del Canal de Suez", para impedir "todas estas violaciones del derecho internacional"."Tenemos que trabajar juntos porque todos somos conscientes de las consecuencias, no sólo humanitarias sino también financieras, que podría tener un fuerte desbordamiento desencadenado en el mar Rojo", precisó el funcionario griego."Y esto afectaría no sólo a la región, sino al mundo entero. Así pues, creo que necesitamos una alianza de naciones muy fuerte para debatir la situación. Como saben, ha habido una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU al respecto. Tenemos que asegurarnos de que la navegación no está prohibida y de que el comercio mundial es seguro", declaró el ministro griego.El 16 de enero, el granelero Zografia, de propiedad griega y matriculado en Malta, fue alcanzado por un misil en el mar Rojo, frente a Yemen. El buque sólo sufrió daños menores, sin que resultaran heridos sus 24 tripulantes.Las tensiones en la zona se han incrementado desde noviembre del 2023, cuando militantes del movimiento de los hutíes en Yemen comenzaron a lanzar ataques contra barcos cargueros en el estrecho de Bab el-Mandeb, puerta de entrada al mar Rojo, en solidaridad con los palestinos agredidos por Israel en la Franja de Gaza.Grandes compañías navieras como Maersk y Hapag Lloyd anunciaron a inicios del año su decisión de suspender las rutas que cruzan por la zona por los ataques hutíes.Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del Reino Unido atacaron unas 60 posiciones de los hutíes en Yemen el pasado 11 de enero. Los hutíes respondieron con nuevos ataques y este miércoles lanzaron un proyectil contra el carguero estadounidense Genco Picardy.

