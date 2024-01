https://sputniknews.lat/20240118/la-ayuda-a-kiev-estaria-formando-grietas-en-europa-que-pasa-entre-francia-y-alemania-1147478934.html

La ayuda a Kiev estaría formando grietas en Europa: ¿qué pasa entre Francia y Alemania?

La ayuda a Kiev estaría formando grietas en Europa: ¿qué pasa entre Francia y Alemania?

Berlín ha decidido prescindir de los fondos europeos para enviar dinero por su cuenta a Ucrania, algo que no ha sentado bien en París y podría comenzar a... 18.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-18T00:59+0000

2024-01-18T00:59+0000

2024-01-18T00:59+0000

política

olaf scholz

alemania

ucrania

comisión europea

internacional

📰 suministro de armas a ucrania

francia

unión europea (ue)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/0c/1140474812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc90d7e62ab5405f4a9418cc5b3b51ef.jpg

Mientras Alemania se ha posicionado como el segundo mayor patrocinador de Kiev después de Estados Unidos, Francia mantiene un bajo perfil, con apenas 544 millones de euros entregados de manera directa al país gobernado por Zelenski. Y aunque ambas naciones mantienen una narrativa antirrusa y en favor de las tropas ucranianas, la realidad es que el país germano ha aportado más a Ucrania a pesar del déficit presupuestario que padece. El 16 de enero, el Gobierno de Olaf Scholz aprobó 7.600 millones de dólares para Kiev de forma directa. Por ello, un funcionario francés de la Comisión Europea (CE), Thierry Breton, criticó públicamente a Alemania por decidir tomar su propio camino sin consultar a los miembros de la UE. El comisionado —elegido por Emmanuel Macron como representante de Francia en la Comisión— criticó al canciller alemán por no destinar dinero al Fondo Europeo para la Paz, de donde han salido recursos para Zelenski.Sus comentarios se producen una semana después de que Olaf Scholz dijera que los Estados miembros de la UE no estaban haciendo lo suficiente para apoyar a Ucrania.De acuerdo The Telegraph, la UE "está aún más dividida" entre los gobiernos que apoyan el llamamiento de Scholz y los que temen que haga descarrilar el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, que permite a los Estados reclamar la devolución del material enviado a Kiev, según explicaron al diario británico diplomáticos europeos. De acuerdo con el rotativo, la relación entre Francia y Alemania ya era tensa tras las disputas por las subvenciones energéticas, las importaciones chinas de autos eléctricos y la política de defensa.Según el reporte, Berlín pretende reducir sus aportaciones al Fondo Europeo para la Paz, dotado con unos 25.300 millones de dólares. Alemania argumenta que sus contribuciones bilaterales a Ucrania deberían descontarse de lo que se espera que pague al fondo.

https://sputniknews.lat/20231227/quien-aporta-mas-ayuda-militar-a-ucrania-1146936491.html

alemania

ucrania

francia

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, olaf scholz, alemania, ucrania, comisión europea, 📰 suministro de armas a ucrania, francia, unión europea (ue)