"Rusia no dudará en eliminar a mercenarios extranjeros en Ucrania"

La creciente presencia de mercenarios extranjeros en el campo de batalla de Ucrania ha generado dudas sobre la participación de Ejércitos de otros países en el... 18.01.2024, Sputnik Mundo

Tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana, se ha reclutado a mercenarios extranjeros para reponer la mano de obra perdida en las filas militares ucranianas. El 16 de enero, un ataque contra un edificio de la ciudad de Járkov, noreste de Ucrania, se saldó con 60 mercenarios muertos, la mayoría franceses.La presencia de franceses armados en la segunda ciudad más grande de Ucrania ha suscitado especulaciones sobre para quién trabajan, según declaró a Sputnik el analista especializado Scott Ritter, exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos e inspector de armamento de Naciones Unidas.El experto dijo que el hecho potencialmente expone la participación directa encubierta de Francia en la guerra por poderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra Rusia. Además, se centró en dos aspectos clave del ataque en Járkov. Por un lado, explicó, demuestra que los planificadores militares rusos ya no discriminan entre mercenarios extranjeros y soldados ucranianos. "Rusia no ha dudado en eliminar a los mercenarios extranjeros que luchan en nombre del Ejército ucraniano", afirmó.El episodio también plantea la intrigante posibilidad de que las tropas francesas participen directamente en el conflicto. "Al menos algunos de estos individuos francófonos no eran mercenarios, sino en realidad militares franceses en activo, es decir, militares que trabajaban para el Gobierno francés, que estaban en Ucrania a instancias de su Gobierno. Y ahora están muertos", observó el especialista.Esa aparente nueva política rusa contrasta con la anterior indulgencia hacia los "asesores" militares de la OTAN u otro personal en Ucrania, argumentó el experto, lo que sugiere un cambio de paradigma para atacar a todas las fuerzas hostiles en el país de Europa del este.Al acercarse el conflicto en su tercer año, algunos de estos mercenarios han optado por regresar a sus países y muchos más han encontrado su fin a manos de las fuerzas rusas.

