El fentanilo provoca más de 1.900 muertes en Puerto Rico en los últimos tres años

LA HABANA (Sputnik) — Puerto Rico enfrenta un peligroso aumento sostenido de fallecimientos a causa del consumo del fentanilo, una droga que hasta el momento... 19.01.2024, Sputnik Mundo

"Estadísticas del ICF evidencian un patrón de aumento, particularmente a partir de 2020, con 380 muertes por intoxicación con fentanilo confirmadas ese año. La cifra se elevó en 2021 a 544 casos y alcanzó un nuevo récord local en 2022, con 636 fallecimientos (…) el ICF ya ha confirmado 344 muertes correspondientes a 2023, pero, por tratarse de un análisis que puede tomar hasta tres meses, hay casos que siguen bajo evaluación, por lo que advirtió que la cifra puede alcanzar o superar la de 2022", destaca un artículo del diario puertorriqueño. El fentanilo es un opioide sintético que es hasta 100 veces más fuerte que la morfina y, además, es un importante factor contribuyente a las sobredosis mortales y no mortales en EEUU, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), la agencia nacional de salud pública estadounidense. De acuerdo a declaraciones de la directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) de Puerto Rico, María Conte Miller, citadas por el diario, el perfil demográfico dominante de estas muertes en la isla caribeña corresponde a hombres de 20 a 45 años con historial conocido de uso de sustancias controladas. Según expertos, hay dos tipos de fentanilo: el farmacéutico y el fabricado ilícitamente. Ambos se consideran opioides sintéticos; el fentanilo farmacéutico es recetado por los médicos para tratar el dolor intenso, especialmente después de una operación y en las etapas avanzadas de cáncer. Sin embargo, agrega El Nuevo Día, los casos más recientes de sobredosis relacionadas con el fentanilo están vinculados al fabricado ilícitamente, que se distribuye en mercados de drogas ilegales por su efecto similar al de la heroína, y con frecuencia, se añade a otras drogas debido a su extrema potencia, lo que hace que se vuelvan más baratas, más potentes, más adictivas y más peligrosas. El fentanilo cobró la vida de alrededor de 74.000 personas en EEUU en 2022, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, mientras que un análisis del periódico estadounidense The New York Times precisó que esta droga fue responsable de un tercio de las muertes entre los estadounidenses de 25 a 34 años ese año.

