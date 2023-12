https://sputniknews.lat/20231206/mi-papa-no-era-narco-la-historia-del-mexicano-que-solo-queria-trabajar-en-eeuu-y-acabo-asesinado-1146314423.html

"Mi papá no era narco": la historia del mexicano que quería trabajar en EEUU y terminó masacrado

De acuerdo con declaraciones de amigos y familiares, a principios de septiembre iba a realizarse el juicio contra George Allan Kelly, un granjero estadounidense que presuntamente asesinó por la espalda con un fusil AK-47 a Gabriel Cuén Buitimea luego de que este cruzara por una zona fronteriza a principios del 2023. Sin embargo, el proceso no se ha concretado.Autoridades mexicanas informaron que el migrante de 48 años no estaba armado en el momento que fue asesinado en Kino Springs, Arizona. Cuén Buitimea, originario de la comunidad de Buaysiacobe, ubicada en el estado mexicano de Sonora, cruzaba regularmente hacia Estados Unidos para trabajar, dice en entrevista con Sputnik Juan Carlos Hernández, amigo de Gabriel desde la infancia.Juan Carlos y Gabriel se conocieron a los 12 años y trabajaron juntos en 1995 en el oficio de carpintería en el país norteamericano. Para 1997, Gabriel regresó a México y en el 2001 cruzó la frontera nuevamente para trabajar en la colocación de techos en Phoenix, Arizona. Un migrante que tenía la responsabilidad de mantener a siete hijos en México."Él se iba indocumentado, él siempre se iba por el monte, donde lo mataron, por ahí siempre pasaba, por esa parte de Mascareñas, ahí es por donde brinca, para Estados Unidos. Algunas veces tuvo mala suerte, lo detuvieron y era necio, hasta que llegaba por allá, a conseguir el sueño americano. El dinero siempre hacía falta y tener siete hijos está difícil", cuenta vía telefónica.Juan Carlos recuerda que su amigo llegó a México en diciembre de 2022 para la Navidad y poder estar con su familia. Más tarde, en enero de 2023, regresaría a Arizona para continuar con sus trabajos de mantenimiento. Cuenta que el cruce fronterizo se había vuelto cada vez más complejo y que el costo para llegar a Estados Unidos era de al menos 6.500 dólares. Señaló que se fue con un grupo de migrantes, sin saber que encontraría la muerte.Más tarde se reveló que uno de los testigos del asesinato del mexicano fue otro migrante de origen hondureño, que confirmó la versión de que el granjero estadounidense abrió fuego contra ellos. "¿Cómo se enteraron de la muerte de Gabriel?", le pregunta Sputnik a Juan Carlos Hernández. "Que vea el juez, el jurado, que tiene hijos, que los dejó sin padre. Era un buen padre, no era un bandolero, un asesino, no era un narcotraficante. Era un trabajador honrado que todo el tiempo trabajó para sus hijos y su familia", señala.En entrevista para Sputnik, Yessica Esmeralda, hija del migrante mexicano, cuenta cómo se enteró de la muerte de su padre:¿Qué paso ese día?"Yo estaba en mi casa y le hablaron a mi abuela. A mi abuela fue a la que le contaron, y ella no nos quería decir, hasta que estuvieran seguras de que era él. Yo le dije a mi abuela que teníamos que buscar, saber de él, y pues fuimos al consulado y me decían que no, que no tenían ningún reportaje de eso y un amigo de Juan fue a una funeraria y ahí encontró a mi papá", contó.Una de las situaciones más complicadas para Esmeralda, además de la muerte de su padre, es la economía.El acusado de 74 años de edad logró obtener la libertad condicional luego de pagar una fianza de un millón de dólares, algo que indignó a los familiares del migrante.Por otro lado, el consulado de México en Nogales busca que el caso sea un precedente para que los estadounidenses que asesinen a migrantes tengan un castigo y que las víctimas colaterales tengan derecho a la reparación del daño. Asimismo, aunque el consulado ha dado acompañamiento a la familia desde el momento que se confirmó la muerte del connacional, las autoridades de Estados Unidos han abandonado el tema.Por su parte, el cónsul general de México en Nogales, el diplomático y defensor de derechos humanos, Marcos Moreno Báez, reiteró el compromiso ineludible de defender, en todo momento, el interés de la familia del señor Cuén Buitimea, así como el de todas las personas residentes en esa ciudad fronteriza, "bajo la encomienda de continuar trabajando como una verdadera defensoría legal a favor de la comunidad mexicana".Recientemente, en mayo de este año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a legisladores estadounidenses de señalar a migrantes mexicanos como portadores de fentanilo, asegurando que sería el tema de campaña por la época electoral que se avecina, rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.Sputnik solicitó información a la Secretaría de Relaciones Exteriores para saber el número de migrantes mexicanos que han muerto en la frontera con Estados Unidos.Así, la cancillería informó que fueron 2.814 personas en el periodo de 2018 a 2023. Las principales causas del fallecimiento fueron accidentes, complicaciones de salud y la mayor se registra como "otras causas". Tan solo entre enero y septiembre de este año, se tiene registro 205 personas fallecidas no identificadas que, presumiblemente, son de nacionalidad mexicana. El Sistema de Protección Consular (SPC) —que es la plataforma informática que permite el registro y seguimiento de casos de asistencia y protección consular que brindan las representaciones de México en el mundo— reportó que en otras ciudades estadounidenses, en lo que va de 2023, solo han registrado 1 homicidio en Eagle Pass. De 2018 a 2023, se tiene reportado un total de 20 personas fallecidas por homicidio.Juan Carlos y la hija de Gabriel hacen una petición al presidente de México Andrés Manuel López Obrador:"Que se haga justicia, principalmente. No es cualquier persona, es un humano que murió allá, es un familiar, es una persona buena que no merecía morir así. Así como Estados Unidos exige, nosotros también queremos exigir justicia. Quisieramos que el presidente nos ayudara con este caso, que no se quede así, que no se salga con la suya el señor ese (Kelly), ¿qué va pasar? Va a seguir haciendo lo mismo el señor. ¿Se va sentir apoyado por el Gobierno de Estados Unidos para seguir matando gente? No se me hace justo eso ", aseguran sus familares, que se ven rebasados por la situación.

