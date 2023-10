https://sputniknews.lat/20231030/iniciativas-en-eeuu-para-que-no-ciudadanos-puedan-votar-es-una-medida-muy-populista-1145221546.html

Iniciativas en EEUU para que no ciudadanos puedan votar: "Es una medida muy populista"

Iniciativas en EEUU para que no ciudadanos puedan votar: "Es una medida muy populista"

Las propuestas de demócratas en algunas ciudades de EEUU, como Nueva York y Boston, o el estado de Connecticut, para que personas migrantes puedan votar en... 30.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-30T23:29+0000

2023-10-30T23:29+0000

2023-10-30T23:29+0000

internacional

nueva york

boston

eeuu

política

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

comité nacional republicano

💬 opinión y análisis

méxico

migración

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0b/0a/1132321420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4eda1587a8c87d527c58306d768732bf.jpg

"Es un tema bastante complejo porque, de entrada, al no tener la ciudadanía, pues estás eligiendo a representantes de tu estado nación o de tu entidad federativa; entonces, dar ese derecho a personas que no sabes si se van a quedar más tiempo, etcétera, yo creo que es complicado y complejo, y difícil que se apruebe. Me parece que es una medida muy populista", dijo a Sputnik la doctora en ciencias políticas Adriana Baez Carlos, egresada de la UNAM y especialista en temas electorales.Una de las iniciativas que ha desatado más polémica es la de Nueva York, donde el ayuntamiento aprobó a principios de diciembre de 2021 un proyecto de ley que permite a los ciudadanos no estadounidenses votar en las elecciones municipales.El proyecto que aun se debate en Estados Unidos, permitiría, según cálculos de medios locales, a unos 800.000 residentes votar en las elecciones municipales para cargos locales, como concejales, alcaldes, defensores del pueblo, presidentes de distrito y contralores, así como en las iniciativas electorales.Bajo ese proyecto de ley, a las personas que han vivido en la ciudad durante al menos 30 días y tienen autorización de trabajo en los Estados Unidos podrían votar, según publica el portal de New York Post.La oposición republicana rechazó la aprobación de la ley y ha interpuesto recursos legales para impedir su entrada en vigor. "Los ciudadanos estadounidenses deben decidir las elecciones estadounidenses y punto", dijo en su momento la presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC), Ronna McDaniel.El presidente del partido republicano en Nueva York, Nick Langworthy, calificó este paso como un acto irresponsable de los demócratas. "Dar el sagrado derecho a votar a más de 800.000 no ciudadanos es un peligroso ataque a nuestra integridad electoral", dijo. "Ahora estamos en una pendiente resbaladiza hacia el voto de inmigrantes ilegales y la interferencia extranjera en nuestras elecciones".Atraer electoresPara la doctora Adriana Baez Carlos, con este tipo de propuestas los políticos buscan atraer votos del electorado y mostrar una imagen de inclusión, con el caso de Nueva York en específico en busca de generar más simpatías de personas con ascendencia latina."Son narrativas que buscan jalar más electores, no con sinceridad, en las campañas políticas los candidatos suelen prometer a veces cosas que son casi imposibles de lograr, pero que suenan muy bien", dice la especialista en temas electorales."Lo que buscan es que digan 'estos son más democráticos' y jalar más votos. No tienen otro sentido iniciativas que son poco factibles más que jalar votos, y en este caso sería pues jalar el voto de la comunidad latina", afirmó.La académica universitaria explica que este tipo de iniciativas podrían tener un riesgo para el sistema democrático, en este caso de Estados Unidos. "No puedes dejar que autoridades de tus territorios queden en manos de personas que no pertenecen a tu territorio; es como si en tu casa, en tu familia, dejaras que las decisiones las tomaran cualquiera que entre en tu casa y dijera: 'hoy se come tal cosa', pero si no aporta nada, eso es un sueño", afirma la doctora en ciencias políticas.Suprema Corte, última palabra La doctora Estefanía Cruz Lara, integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hace hincapié en que este tipo de iniciativas están teniendo lugar en ciudades "progresistas" del país norteamericano, como Boston, Nueva York, algunas localidades de Vermont y otros estados, donde la idea es ampliar el esquema de protección a todas las personas, más allá de su estatus migratorio.Sin embargo, recuerda, terminará siendo la Corte Suprema estadounidense la que determine la viabilidad de estas iniciativas. Por ejemplo, afirma, en el caso de Nueva York ya se había aprobado la medida por parte del Ayuntamiento, pero el máximo tribunal argumentó que la ley de la ciudad estaba contraponiéndose con la constitución estatal, que establece claramente que solo los ciudadanos pueden votar.La especialista en América del Norte acota, sin embargo, que la Corte no ha tenido una posición clara respecto a estas iniciativas. En el caso de algunas localidades del estado de Vermont, dice, el máximo tribunal del país "se hizo de la vista gorda" y dejó pasar iniciativas para que no ciudadanos pudieran votar en elecciones locales administrativas."Más que dirimirse en el congreso o en el ejecutivo, finalmente va a ser la Suprema Corte la que se va a tener que ir posicionando, y ya con el precedente que tenemos de Nueva York —que se pronunció en contra de la ley— es muy probable que, a pesar de que estas iniciativas triunfen, por cuestiones de inconstitucionalidad, sean derogadas", advierte la investigadora del CISAN.Para el académico Jesús Velasco, profesor del Departamento de Gobierno de la Universidad Tarleton, en Texas, detrás de estas iniciativas hay una intención de los políticos "de tratar de traer más votantes a su causa". Entrevistado por Sputnik, Velasco acota, sin embargo, que los réditos políticos son menores.Si la intención es atraer el voto latino, dice el profesor Velasco, los demócratas ya lo tenían amarrado. Sólo en los casos de los presidentes Ronald Reagan y George W. Bush, el voto latino fue en mayor medida para los republicanos, explica el profesor universitario. "El voto hispano es como 80% de las veces demócrata y solamente 20% votan republicano", afirma.Además, subraya Velasco, iniciativas como la de Nueva York podrían significar un arma de doble filo si se otorgan derechos a migrantes recién llegados, lo que podría ser mal visto por otros extranjeros con más tiempo y más establecidos en el país norteamericano.Avance en derechos y batalla electoralPara el doctor Isaías López, sociólogo, abogado y especialista en derecho electoral, las iniciativas de este tipo implican un avance en el proceso democrático estadounidense.En todo caso, afirma, habría que poner la polémica en el ámbito de la batalla electoral entre republicanos y demócratas."Incluso una ciudad como Nueva York, que es una urbe de millones de habitantes, unos 800.000 votantes no es una cantidad nada despreciable. Definitivamente yo creo que a los republicanos no les convendría si consideran los demócratas que la mayor parte de esos votos van a ir a su causa", afirma quien también es profesor en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM."Más bien sería una cuestión de naturaleza en la que los republicanos no quieren eso porque saben que les va a perjudicar, pero los demócratas sí lo quieren porque piensan que les va a beneficiar", agrega.Tanto Velasco como la doctora Cruz Lara coinciden en que este tipo de iniciativas se quedarán en todo caso a nivel local, y descartan que puedan ser aprobadas para elecciones federales, como para ocupar escaños en el congreso federal o la presidencia.

https://sputniknews.lat/20231004/cuidado-con-los-deseos-que-amenaza-para-los-democratas-esconde-la-camara-de-representantes-1144389001.html

https://sputniknews.lat/20231002/la-campana-por-la-reeleccion-de-biden-genera-preocupacion-entre-los-democratas-1144330509.html

https://sputniknews.lat/20220802/que-carta-podria-jugar-el-nuevo-partido-forward-ante-el-oxidado-sistema-bipartidista-de-eeuu-1128949254.html

https://sputniknews.lat/20231016/justicia-de-eeuu-prohibe-a-trump-declaraciones-que-afecten-investigacion-sobre-elecciones-1144809636.html

https://sputniknews.lat/20231009/hay-una-actitud-muy-hostil-mexico-prepara-una-nota-diplomatica-a-eeuu-por-los-bloqueos-en-texas-1144563499.html

https://sputniknews.lat/20230902/musk-cree-que-biden-destruye-la-legitimidad-del-sistema-democratico-de-eeuu-1143300270.html

nueva york

boston

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

nueva york, boston, eeuu, política, universidad nacional autónoma de méxico (unam), comité nacional republicano, 💬 opinión y análisis, méxico, migración