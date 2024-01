https://sputniknews.lat/20240119/no-es-un-museo-de-hielo-rusia-quiere-colaborar-con-brasil-en-el-desarrollo-sostenible-del-artico-1147529386.html

"No es un museo de hielo": Rusia quiere colaborar con Brasil en el desarrollo sostenible del Ártico

"No es un museo de hielo": Rusia quiere colaborar con Brasil en el desarrollo sostenible del Ártico

La región ártica pasó de ser un "desierto helado" a una zona 'caliente' en la disputa geopolítica entre grandes potencias. Descubre cómo Brasil y los BRICS... 19.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-19T15:04+0000

2024-01-19T15:04+0000

2024-01-19T15:07+0000

internacional

ártico

brasil

noruega

canadá

club de debates valdái

brics

suecia

moscú

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e4/09/18/1092883958_0:195:1920:1275_1920x0_80_0_0_ffc38970343c9ad017c1f3a9ce3d5643.jpg

A principios de año, Noruega aprobó leyes para convertirse en el primer país del mundo en aprobar la explotación minera comercial de sus fondos marinos. La decisión, criticada por los ecologistas, podría tener graves consecuencias para el ecosistema de las aguas de la región ártica.Aprobada con 80 votos a favor y 20 en contra en el Parlamento noruego, la nueva normativa permitirá la explotación de minerales como el cobalto, el cobre y el zinc, muy demandados en el mercado mundial.La exploración minera noruega demuestra la entrada de la región ártica en la agenda internacional. Con el aumento de la presencia militar estadounidense y la reanudación del desarrollo ruso en la región, el desierto de hielo se está convirtiendo cada vez más en una región 'caliente' económica y políticamente.El 18 de enero, expertos del Club de Debates Valdái se reunieron en Moscú para discutir la conclusión de la presidencia rusa del Consejo Ártico, principal organización internacional de la región."Los últimos años demostraron que Rusia debe cooperar con sus socios internacionales desde su posición de primera potencia mundial del Ártico. [...] Antes teníamos una posición más moderada, insistiendo en la paridad entre todos los actores de la región y la consolidación de los intereses comunes", declaró la decana de la Facultad de Economía Mundial y Política Internacional de la Escuela Superior de Economía, Anastasía Lijacheva.Sin embargo, la posición geográfica de Rusia y su experiencia en el Ártico garantizan al país un protagonismo natural en la región y la posibilidad de liderar proyectos como la Ruta Marítima del Norte, también conocida como la Ruta Polar de la Seda."Rusia y su plataforma continental contienen la mayor parte de los recursos naturales del Ártico, tenemos la mayoría de la población de la región y la mayor parte de su litoral. Por otra parte, la Rusia ártica es la región en la que el cambio climático se está produciendo con mayor rapidez, por lo que servirá de laboratorio para el resto del mundo", señaló Lijacheva.Rusia posee también la mayor flota de rompehielos de la región, con 41 unidades, incluidos 7 buques de propulsión nuclear. Estados Unidos solo tiene dos, ambos operados por su Guardia Costera.A pesar de su importancia, el Consejo Ártico, formado por Rusia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, no se ocupa de cuestiones geopolíticas o militares, sino que se centra en una agenda positiva enfocada en temas como la investigación, el cambio climático y el diálogo entre las poblaciones autóctonas."Pero el hecho es que el Ártico se convirtió en una zona de fuerte competencia internacional y expertos de todo el mundo coinciden en que los 30 años de contemplación pacífica del Ártico han terminado", advirtió Lijacheva.¿Brasil en el Ártico?Durante la presidencia rusa del Consejo Ártico en los turbulentos años 2022 y 2023, Moscú se centró en las relaciones con socios extrarregionales, principalmente China y la India, miembros observadores del consejo.Sin embargo, Brasil también está interesado en participar en los debates sobre el desarrollo en el Ártico. Durante una visita a la ciudad rusa de Múrmansk, el embajador de Brasil en Moscú, Rodrigo Baena Soares, reafirmó el deseo de su país de formar parte del Consejo Ártico, informan en el portal The Arctic.Además de los beneficios diplomáticos, Brasil exporta equipos para la extracción de petróleo y gas en aguas profundas a empresas que operan en la región, una actividad que se espera que crezca en las próximas décadas.La decana de la Facultad de Economía Mundial y Política Internacional de la Escuela Superior de Economía, que participó activamente en las actividades de la presidencia rusa del Consejo Ártico, apuntó que Rusia ve con buenos ojos la reivindicación brasileña.La decana apuesta por la construcción de una agenda polar conjunta que garantice el intercambio de experiencias y recursos para el desarrollo económico sostenible de las dos regiones."Rusia está interesada en trabajar con Brasil y con todos los socios internacionales que crean en la importancia del desarrollo sostenible de estas regiones, y no en convertirlas en un gran museo de hielo", concluyó.Los BRICS romperán el hieloTras la posible entrada de Suecia en la OTAN, 7 de los 8 países del Consejo Ártico formarán parte de esta alianza militar hostil a Rusia. En este sentido, la participación de los BRICS en el foro podría reducir las tensiones y tender puentes entre el bloque occidental y Moscú, opina el profesor de la Universidad del Sureste de Noruega, Glenn Diesen.Mientras Rusia y Occidente "sigan envueltos en esta guerra subsidiaria en la que están ahora", será necesario involucrar a otras instituciones internacionales en el Ártico, opina el profesor."A medida que Estados Unidos aumente su presencia militar en la región y se deje de lado la diplomacia, Rusia buscará nuevos socios en el Ártico [...] y una solución euroasiática para la región", señaló el experto noruego.Por otro lado, los países occidentales podrían resistirse a la implicación de los BRICS en los asuntos del Ártico.De acuerdo con Diese, cuantos más países se unan a la agenda del Ártico, menos influencia tendrán los países occidentales. Por otro lado, enfatiza, la diversificación aumenta los incentivos para que los recursos económicos de la región no se utilicen como armas, sino como medios de cooperación pacífica.China y la India fueron admitidos como países observadores en el Consejo Ártico en 2013, junto con otros países asiáticos como Singapur, Japón y Corea del Sur.Brasil lleva considerando su adhesión al grupo desde la década de 2010. En agosto de 2022, la Comisión Interministerial de Recursos Marinos recomendó oficialmente a la Presidencia de la República que redoblara su seguimiento de las actividades del Consejo Ártico.

https://sputniknews.lat/20240114/putin-asegura-que-el-futuro-de-rusia-esta-en-el-lejano-oriente-como-tambien-en-el-artico-1147390896.html

https://sputniknews.lat/20231218/putin-la-eficiencia-de-la-ruta-maritima-del-norte-supera-la-del-canal-de-suez-1146689081.html

https://sputniknews.lat/20231112/rusia-y-china-abren-un-nuevo-frente-en-el-artico-y-hacen-saltar-las-alarmas-en-la-otan-1145660759.html

https://sputniknews.lat/20231023/otan-utiliza-la-amenaza-como-pretexto-para-reforzar-su-ejercito-contra-china-y-rusia-en-el-artico-1145020053.html

https://sputniknews.lat/20231230/cuales-son-los-intereses-que-se-esconden-tras-la-demanda-territorial-estadounidense-en-el-artico-1147012137.html

ártico

brasil

noruega

canadá

suecia

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Ana Livia Esteves

Ana Livia Esteves

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ana Livia Esteves

ártico, brasil, noruega, canadá, club de debates valdái, brics, suecia, moscú, rusia