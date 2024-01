https://sputniknews.lat/20240119/por-que-las-empresas-occidentales-tiemblan-ante-la-industria-china-de-coches-electricos-1147529180.html

¿Por qué las empresas occidentales tiemblan ante la industria china de automóviles eléctricos?

¿Por qué las empresas occidentales tiemblan ante la industria china de automóviles eléctricos?

A medida que cobra impulso el abandono de los motores de combustión interna, los fabricantes "empiezan a temer que los advenedizos chinos los saquen de la... 19.01.2024, Sputnik Mundo

Expertos afirman que China podría estar de camino a superar a Japón y convertirse en el mayor exportador mundial de automóviles, en gran parte debido al aumento de las ventas de autos eléctricos.El vasto mercado interno da ventaja a las empresas chinas, por lo que la preocupación de Occidente "es fundada", según el periódico. En China hay unos 150 fabricantes de automóviles, que compiten entre sí por una cuota de mercado, esto hace bajar los precios de los productos de la industria.Pero los vehículos eléctricos chinos no solo son económicos, sino que también "gozan de una tecnología superior" en algunos aspectos, informa The Economist. Los analistas creen que una de las principales maneras en que las marcas de vehículos eléctricos se diferenciarán es por su software y su estilo.Además, los modelos de las empresas chinas, en su mayoría pequeños utilitarios y todoterrenos, se adaptan bien a los automovilistas del continente europeo, por lo que "es probable que Europa se convierta en el próximo campo de batalla", pronostica el medio. Esas declaraciones no parecen algo improbable, especialmente en el contexto de que las empresas chinas ya empezaron a fabricar automóviles en Europa.En cuanto al mercado de EEUU, del país que impone aranceles del 27,5% a los vehículos importados, en The Economist opinan que incluso "esos intentos de cerrar la puerta a las empresas automovilísticas chinas no tendrán éxito", puesto que nada impide a las empresas chinas construir fábricas en el vecino país, México.Varias de estas compañías chinas ya "están tanteando el terreno" mexicano; siempre y cuando sus supuestas fábricas utilicen suficientes piezas fabricadas localmente, su producción "escaparía a los prohibitivos aranceles estadounidenses", resume el periódico.

