https://sputniknews.lat/20240120/chau-sueno-americano-hola-pesadilla-americana-1147556725.html

Chau, sueño americano; ¡hola, pesadilla americana!

Chau, sueño americano; ¡hola, pesadilla americana!

Poca gente se traga el cuento del sueño americano. Según un reciente sondeo de la cadena 'ABC News', del que participaron 2.228 adultos, sólo una cuarta parte... 20.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-20T02:20+0000

2024-01-20T02:20+0000

2024-01-20T02:20+0000

al contado

sociedad

eeuu

💬 opinión y análisis

sueño americano

crisis financiera global

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/14/1147558647_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_88981aad279468d5e11bf2ec553b50a9.jpg

Al Contado Al Contado

De realidad, a mitoApenas el 27% de los encuestados cree ciegamente en la idea del sueño americano, lo que representa la mitad del porcentaje del año 2010 cuando se hizo la misma pregunta a los estadounidenses, apenas dos años más tarde de la crisis financiera global de 2008. El estudio fue realizado por la cadena mencionada, junto a la consultora francesa Ipsos y el instituto de investigación Langer Research Associates.Los datos señalan que, aunque el pesimismo ha aumentado en todos los grupos, el cambio más exponencial se observa entre los adultos jóvenes, pues sólo el 21% de los menores de 30 años considera que el sueño americano sigue siendo una realidad, frente al 56 % que lo pensaba en 2010. Entre las personas de entre 30 y 64 años, el porcentaje pasó del 48 al 24%, mientras que entre los adultos mayores de 65 años pasó del 53 al 41%.El analista internacional Iñaki Gil de San Vicente opina que hay un montón de indicios que señalan que hay, por una parte, de nuevo un aumento del empobrecimiento, del malestar social, de la inquietud, de la inseguridad cotidiana.“Sobre todo, lo que llaman el hundimiento de la segunda ola del capitalismo, el empobrecimiento en California y en otros sitios, lo que está siendo el fentanilo, etc. [Hay] un montón de datos que confirman que hay un realismo de una visión de que la sociedad norteamericana ya no es, y no volverá a ser, lo que fue”, sentencia el analista.

https://sputniknews.lat/20231125/menos-de-4-de-cada-10-estadounidenses-consideran-que-el-sueno-americano-es-una-realidad-1146020923.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

sociedad, eeuu, 💬 opinión y análisis, sueño americano, crisis financiera global