La política de Biden en Oriente Medio "no va muy bien"

Los ataques aéreos estadounidenses contra Yemen no han impedido podido frenar la obstinación rebelde, valoró un editorial de 'Bloomberg'. 20.01.2024, Sputnik Mundo

Pero, a pesar de que la situación ha empeorado, Biden aseguró ante los medios que continuarán los ataques contra la civilización árabe.Según Bloomberg, los expertos consideran que "cualquiera que haya seguido la dura resistencia de los hutíes a años de ataques aéreos militares sauditas —y su continuo apoyo de Irán— debería haber sabido que los ataques de Estados Unidos y el Reino Unido contra el grupo tendrían poco impacto". Por lo anterior, el medio de comunicación consideró que el retorno del Ejército estadounidense en Oriente Medio "no va muy bien". Así, cuando el secretario de Estado, Antony Blinken, abandonó Davos y su avión se estrelló en la pista, recordó Bloomberg, un observador mencionó que se trataba de una metáfora de la dañada política exterior de Estados Unidos en el Oriente Medio. El 19 de noviembre, el movimiento Ansarolá proclamó que atacaría cualquier barco relacionado con Israel, como respuesta a los incesantes ataques de Benjamín Netanyahu contra la Franja de Gaza. Asimismo, instó a otros países a retirar sus tripulaciones de esas embarcaciones y a no acercarse a ellas en el mar.En respuesta, la noche del 11 al 12 de enero Washington y Londres lanzaron una oleada de ataques contra objetivos hutíes en cuatro gobernaciones de Yemen.Los ataques, que contaron con el apoyo de Australia, Baréin, Canadá y Países Bajos, fueron dirigidos contra los puestos de mando, depósitos de municiones, sistemas de lanzamiento, instalaciones de producción y radares de defensa aérea, además de que causaron al menos cinco muertos y seis heridos en las filas inconformes.En los días siguientes, EEUU realizó otros ataques contra posiciones de los hutíes en Yemen. Sin embargo, altos cargos del movimiento Ansarolá sostienen que la agresión por parte de EEUU y sus aliados no los disuadirá de atacar barcos vinculados a Israel mientras duren las hostilidades en la Franja de Gaza.

