https://sputniknews.lat/20240121/ron-desantis-se-baja-de-la-carrera-presidencial-de-eeuu-y-reconoce-ventaja-de-trump-1147585023.html

Ron DeSantis se baja de la carrera presidencial de EEUU y reconoce la ventaja de Trump

Ron DeSantis se baja de la carrera presidencial de EEUU y reconoce la ventaja de Trump

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este 21 de enero su retiro de la carrera presidencial estadounidense y señaló que las preferencias se inclinan... 21.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-21T21:09+0000

2024-01-21T21:09+0000

2024-01-21T21:18+0000

internacional

ron desantis

donald trump

eeuu

política

partido republicano (eeuu)

joe biden

israel

palestina

migración

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/15/1147585216_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_6b476d25bf83819293db3de7c15a082e.jpg

En un video de redes sociales, el mandatario local y militante del Partido Republicano, como el magnate, aseveró que las preferencias no le favorecen y agregó que no puede pedir a sus seguidores donar tiempo y recursos cuando no hay una garantía de victoria. "Por consiguiente, estoy suspendiendo hoy mi campaña", dijo el político republicano, quien indicó que para él es claro que la mayoría de los votantes en las primarias del partido buscan dar "otra oportunidad a Donald Trump" de llegar a la Casa Blanca.El gobernador de Florida aseveró que, a pesar de sus diferencias con Trump, honrará el compromiso de aceptar y apoyar la candidatura del partido.Recientemente, el diario The Washington Times indicó que las encuestas muestran al expresidente Donald Trump en un empate o por delante del actual mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, en cinco de los seis los estados donde se espera que se decida la contienda por el poder ejecutivo federal.De acuerdo con el periódico, Biden también está luchando contra los electores tradicionales de su partido. Los votantes afroamericanos han perdido la confianza en el presidente debido a la economía y los hispanos están frustrados por su incapacidad para abordar la crisis fronteriza, mientras que los jóvenes liberales están enfadados por su apoyo a Israel en su guerra contra Palestina.Biden cuenta ahora con el apoyo de solo el 63% de los votantes afrodescendientes, una fuerte caída desde el 87% que obtuvo en 2020, según datos recopilados por el Centro Roper para la Investigación de la Opinión Pública, de la Universidad de Cornell.Entre los hispanos, Trump está solo cinco puntos por debajo en comparación con el respaldo que recibió de esa comunidad en 2020. Biden obtuvo el 65% de los votos de este sector. Trump incluso lidera entre los votantes menores de 35 años, aun cuando se trata una generación que se opone a la postura republicana sobre el aborto y el cambio climático, con 37% de las preferencias, frente a 33% del mandatario demócrata.

https://sputniknews.lat/20240119/trump-calienta-motores-en-iowa-enfila-a-la-casa-blanca-1147541935.html

eeuu

israel

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ron desantis, donald trump, eeuu, política, partido republicano (eeuu), joe biden, israel, palestina, migración, elecciones presidenciales de eeuu (2024)