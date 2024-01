https://sputniknews.lat/20240122/iran-declara-que-no-dejara-sin-respuesta-las-amenazas-de-israel-1147600405.html

Irán declara que no dejará sin respuesta las amenazas de Israel

TEHERÁN (Sputnik) — Tel Aviv quiere aprovechar todas las posibilidades para aumentar la inestabilidad en la región y Teherán no dejará sin respuesta las... 22.01.2024, Sputnik Mundo

defensa

israel

irán

🌍 oriente medio

📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes

🛡️ zonas de conflicto

El diplomático se refería a las palabras de Benjamín Netanyahu de que si Irán y el movimiento chií Hizbulá entran en el conflicto entre Israel y la Franja de Gaza, recibirán "una poderosa respuesta". La situación en el Líbano del Sur se tensó con el comienzo de la operación militar de Israel en la Franja de Gaza en octubre pasado. Los militares israelíes y los combatientes del movimiento libanés Hizbulá abren fuego a diario a lo largo de la frontera contra las posiciones de la otra parte. El movimiento Ansarolá (hutíes) que gobierna en el norte de Yemen y controla gran parte de la costa del mar Rojo, advirtió anteriormente que atacaría cualquier barco relacionado con Israel, como respuesta a los ataques israelíes a la Franja de Gaza, e instó a otros países a retirar sus tripulaciones de esas embarcaciones y a no acercarse a ellas en el mar. Varias navieras decidieron suspender la navegación por el mar Rojo y desviaron sus barcos a una ruta alternativa. Los hutíes declararon anteriormente que con su proceder en el mar Rojo buscan ayudar a los palestinos de la Franja de Gaza y también afirmaron que no están obstaculizando la navegación. Los países árabes y musulmanes, en más de una ocasión, advirtieron a Estados Unidos que su apoyo incondicional a Israel llevaría a extender el conflicto a toda la región. EEUU y el Reino Unido, desde mediados de enero, atacan instalaciones del movimiento Ansarolá, apoyado por Irán, afirmando que es una respuesta a la amenaza para la libre navegación en el mar Rojo. El miembro del alto consejo político de Ansarolá, Mohamed Ali Houthi, calificó esos ataques como una barbarie terrorista y una agresión premeditada que no tiene justificación.

israel

irán

israel, irán, 🌍 oriente medio, 📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes, 🛡️ zonas de conflicto