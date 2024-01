https://sputniknews.lat/20240120/como-podria-afectar-el-conflicto-en-el-mar-rojo-a-los-suministros-de-petroleo-1147567610.html

¿Cómo podría afectar el conflicto en el mar Rojo a los suministros de petróleo?

Los continuos ataques hutíes contra buques mercantes occidentales que cruzan el mar Rojo ya han provocado que una serie de naves petroleras desvíen su rumbo... 20.01.2024

A mediados de noviembre de 2023, los hutíes de Yemen prometieron atacar cualquier barco asociado con Israel a manera de exigencia de que el Estado hebreo refrene su ofensiva militar en la Franja de Gaza, que ha provocado la muerte de más de 23.000 palestinos.Esto impulsó al titular del Departamento de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, a articular una operación multinacional para asegurar la navegación en el mar Rojo. A principios de este enero, fuerzas militares coordinadas de Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron importantes ataques contra posiciones hutíes con la intención de degradar la capacidad de los combatientes para atacar buques comerciales. El enfrentamiento, sin embargo, no muestra signos de disminuir.¿Por qué el mar Rojo es tan crucial para el suministro mundial de petróleo?El Canal de Suez y el estrecho de Bab el-Mandeb, en ambos extremos del mar, son rutas importantes para el transporte de energía. Los petroleros procedentes de países del Golfo Pérsico, como Irak y Arabia Saudita, viajan a través del mismo para llegar a Europa y más allá.Anteriormente se transportaban entre siete y ocho millones de barriles por día de petróleo crudo y productos derivados a través del mar Rojo. Hasta el 12% de las exportaciones mundiales de crudo, y entre el 14% y el 15% de las de productos vinculados, como la gasolina y el diésel, normalmente viajan a través del mar Rojo, según el proveedor de datos Kpler.La principal ruta alternativa rodea África a través del Cabo de Buena Esperanza, añadiendo unas dos semanas a los viajes y potencialmente aumentando las tarifas de envío hasta en un dólar por barril para el crudo y cuatro dólares para productos refinados, estima Goldman Sachs.¿Cómo cambiaron los precios?Los precios del barril de crudo Brent, de referencia mundial, y del West Texas Intermediate, de referencia estadounidense, apenas se han movido desde el inicio de las tensiones en el mar Rojo.Actualmente, el petróleo crudo estadounidense se cotiza a alrededor de 73 dólares por barril, en comparación con el precio promedio de 82,49 dólares en 2023. Los futuros del crudo Brent cotizaron un 1,4% menos, a 77,21 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate bajaron un 1,0% hasta 71,69 dólares."El mercado básicamente no se altera como antes porque sabe que la mayoría de estas tensiones no conducen necesariamente a una reducción de la oferta", estimó el analista petrolero Homayoun Falakshahi, en diálogo con CNN.Al mismo tiempo, el experto sugirió que la crisis del mar Rojo durará "meses", lo que puede llevar al precio del Brent a más de 80 dólares por barril en un futuro próximo. Falakshahi no descartó que el precio suba hasta 85 dólares el barril en las próximas semanas, añadiendo que podría seguir trepando solo si el enfrentamiento se intensifica significativamente.¿Qué empresas y petroleros se han desviado?Aunque en las últimas semanas muchos buques cisterna tomaron una ruta más larga para evitar el mar Rojo, siguen llegando a sus clientes, señaló Falakshahi.Mientras tanto, el gigante energético estadounidense Chevron ha seguido transportando crudo a través del mar Rojo gracias a lo que su director ejecutivo, Michael Wirth, llamó "la estrecha cooperación" de su empresa con la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos.Sin embargo, la importante petrolera británica Shell suspendió los envíos de crudo a través del mismo cuerpo de agua aproximadamente un mes después de que British Petroleum (BP) suspendiera los tránsitos por la región.Wirth, por su parte, advirtió que el enfrentamiento plantea serios riesgos para los flujos del hidrocarburo y que los precios podrían cambiar rápidamente si las tensiones continúan. Expresó su sorpresa de que el petróleo crudo estadounidense se cotizara a unos 73 dólares el barril porque los "riesgos son muy reales". ¿Por qué no han disminuido los envíos de petróleo ruso?Los flujos de crudo de Rusia no se han visto obstaculizados por el enfrentamiento en el mar Rojo, según datos de seguimiento de buques cisterna obtenidos por la agencia de noticias Bloomberg.En las últimas cuatro semanas, los envíos de crudo de Rusia a través del paso estratégico han aumentado a alrededor de 3,43 millones de barriles por día, un crecimiento de 94.000 barriles en comparación con las semanas anteriores, según los datos.Actualmente el crudo ruso sigue pasando por el mar Rojo a pesar de los ataques hutíes en la zona. El movimiento Ansarolá ha declarado que no atacaría ni a los buques rusos ni a los chinos.

mar rojo

2024

