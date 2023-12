https://sputniknews.lat/20231227/tension-en-el-mar-rojo-que-problemas-enfrenta-la-dependencia-espanola-del-crudo-del-golfo-persico-1146931878.html

Tensión en el mar Rojo: ¿qué problemas enfrenta la dependencia española del crudo del golfo Pérsico?

Tensión en el mar Rojo: ¿qué problemas enfrenta la dependencia española del crudo del golfo Pérsico?

Poco a poco, los mercados van reflejando la tensión suscitada frente a las costas de Yemen, donde las operaciones de los hutíes han provocado un rediseño del tráfico marítimo. Las acciones de las compañías navieras primero experimentaron un repunte, al pensar los inversores que la elección de rutas alternativas más largas producirá mayores dividendos. Pero el precio de esas rutas también ha incidido en las tarifas de los fletes, encarecidos consecuentemente.El incremento medio semanal por transportar un contenedor de 40 pies se cifra en un 9% desde el 21 de diciembre, según el cómputo World Container Index de la consultora marítima Drewry, que informa de que el dato no volverá a actualizarse hasta el 4 de enero. El encarecimiento asciende hasta el 16% para los trayectos desde el puerto de Shanghái al de Róterdam, es decir, entre las principales conexiones del comercio entre Asia meridional y Europa. Los recargos que las navieras aplican a sus cargas difieren según las rutas, pero queda claro el impacto de la crisis en el mar Rojo en la mayor parte de las rutas interoceánicas, con un coste medio de 1.661 dólares por contenedor de 40 pies.La situación, por el momento, es manejable y no debiera preocupar en exceso. Así lo piensa Lars Jensen, director de la consultora marítima Vespucci Maritime, que afirma que aunque la situación es mala, "no es la calamidad que tuvimos hace dos años". "Si el flete está ahora a 1.500 dólares y sube a 3.000, 4.000 o 5.000, debería compararse con las tarifas de 20.000 dólares que vimos con la inflación y los cuellos de botella en la cadena de suministros en su peor momento", declaró al canal de información económica CNBC.Sin embargo, el aumento de los fletes "impactará directamente en el precio final de los productos, por lo que el conflicto influye en toda la cadena de valor, incluyendo en el consumidor final", recuerdan en la compañía transitaria española JCV. Las cadenas de suministros podrían peligrar, dado que por la ruta del mar Rojo pasa el 12% del comercio mundial, según datos de la Autoridad del Canal de Suez. Y el precio del petróleo, del que España importa otro 12% por la ruta ahora en cuestión, se ha encarecido.Habrá petróleo para EspañaEl precio del barril de referencia en Europa (Brent) ha aumentado más de un 5% (pasa de los 81 dólares) desde que la primera gran naviera (Maersk) anunciara el 15 de diciembre que ya no pasaría por el estrecho de Bab al Mandeb. Y esto en un contexto en el que a finales de noviembre la OPEP+ acordó un descenso de la producción para equilibrar el mercado.Hasta el 12% del petróleo que llega a España (de Arabia Saudita e Irak, principalmente) sigue la ruta del mar Rojo hasta atravesar el canal de Suez, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), una agencia pública vinculada al Ministerio de Transición Ecológica. En menor medida, un 4,3%, del gas natural licuado (GNL) que consume el país, llega por la misma vía desde Catar y Omán.Dado el rechazo de la UE a adquirir petróleo ruso, Europa se volcó en la adquisición de crudo de Oriente Medio. Y como Rusia deriva sus exportaciones hacia Asia, el mar Rojo ha quedado congestionado en ambos sentidos, debido a un incremento del 140% del tráfico en la zona. Unos 3,8 millones de barriles diarios pasan por allí, según cifras recopiladas por Bloomberg.Pero también habrá problemasEn definitiva, España podrá seguir abasteciéndose de petróleo del Golfo, otra cosa es que tarde más en llegar, que el precio sea más alto y que la situación acabe por afectar a los compromisos adquiridos por el Estado. Según explica a Sputnik el economista y autor Santiago Niño-Becerra, esto puede suceder en un entorno de "incumplimiento de los compromisos de déficit con Bruselas". "Las previsiones publicadas el 19 de diciembre por el Banco de España apuntan a crecimientos débiles y a déficits que en los próximos años a duras penas cumplirán o no cumplirán con tales compromisos", advierte.El fin de las medidas de protección social y la recuperación de algunos gravámenes se dejarán sentir especialmente en el marco de la crisis logística en el mar Rojo. "Para España, y suponiendo que no vaya a peor la situación de Oriente Medio, esto implica una mayor dificultad que se añade a un panorama en el que los recortes de gasto público y la subida de impuestos –es muy posible un aumento del IVA– deterioren aún más una situación económica que ya es débil", augura Niño-Becerra.Es decir, habrá problemas añadidos para recortar 15.600 millones de euros en 2024, producto de cumplir con la rebaja anual acordada de la deuda pública de un punto porcentual durante cuatro años (ampliables a siete), pues Bruselas recupera las normas fiscales del Pacto de Estabilidad, que dictan un déficit y una deuda pública de un 3% y un 60% como máximo, respectivamente. Y según cifras del Banco de España, la deuda española asciende al 109,9% del PIB y el déficit al 4,4%.En realidad, la tensión suscitada y la perspectiva de que los estrechos de Bab al Mandab y de Ormuz queden bloqueados, pone de relieve la "debilidad de suministro y la dependencia de Europa", estima este economista, que asegura que la UE "es y será" el actor más perjudicado aun cuando la crisis no escale más.

