Adiós al plan anticrisis español: ¿qué gastos soportará el ciudadano medio?

La subvención de combustibles y del transporte público no se renovará en 2024. Tampoco el IVA rebajado de la energía y los alimentos básicos, medidas que...

La batería de medidas que adoptó el Gobierno español en 2022 para paliar los efectos derivados del conflicto en Ucrania y del alza de precios de los combustibles que comportan la política de sanciones de la UE contra Rusia y el veto a sus fuentes de energía, no tendrá continuación en 2024.Los seis decretos que incluían rebajas energéticas, ayudas al transporte y una supresión o reducción del IVA de los alimentos básicos no se renovarán, a excepción de la bajada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para rentas menores de 21.000 euros y la gratuidad de los bonos para utilizar los trenes suburbanos de corta y media distancia. La decisión será comunicada a Bruselas mediante el envío de un plan presupuestario antes del 15 de octubre, plazo que responde al Programa de Estabilidad que las autoridades comunitarias ya tienen en su haber.De este modo, y pese a que la medida entraña un riesgo inflacionario, a partir del 31 de diciembre, el Ejecutivo gravará las facturas de luz y gas con un IVA mayor del actual 5%, el descuento del bono social térmico y eléctrico pasará del 65% de nuevo al 25%, y no habrá más ayudas de 200 euros de la Agencia Tributaria para personas físicas de bajos ingresos y patrimonio.El combustible de los profesionales del transporte dejará de bonificarse mediante ayudas directas, y el IVA de los alimentos básicos volverá a subir. El del pan, la leche, los huevos y la fruta fresca, ahora inexistente, volverá a imponerse. Y el del aceite de oliva y las pastas alimenticias aumentará del 5% al 10%.Unas más eficaces que otrasEl paquete de ayudas que acaba este año ha aliviado un poco las economías familiares, pero no ha sido eficaz de cara a la contención de precios, en opinión de este economista."Se han combinado medidas de promoción del consumo, aparentemente redistributivas, que no han impedido el traslado al precio", afirma. Y añade que algunas, como las subvenciones a los carburantes, han supuesto "promover fuentes de energía fósil que tendríamos que estar sustituyendo y de las que se benefician los transportistas y colectivos más motorizados, independientemente de su nivel de renta".La medida de subvencionar el transporte público combinó dos aportes: la ayuda de parte del Gobierno central y la proveniente de cada Gobierno regional. En Madrid, por ejemplo, el primero asumió el 30% del coste y el segundo un 20%. Y ahora, luego de la no renovación de la medida, viajar en metro y en autobús a partir del 1 de enero resultará entre un 50% y un 60% más caro, dependiendo de si se adquieren billetes de 10 viajes o abonos de 30 días."Yo acabé el año pasado dejando el coche y tomando el metro para ir a trabajar", cuenta a Sputnik J. M. Baena, al recordar cómo en una situación en la que el litro de gasolina costaba cerca de 2 euros, incluso con la subvención aplicada de 0,20 euros por litro, salía más rentable adquirir un billete de 10 viajes desde su lugar de residencia en la periferia, en Rivas-Vaciamadrid, hasta la capital, situada a 19 km de distancia.La única medida que se mantendrá será la de la gratuidad de los abonos para utilizar los trenes suburbanos de corta y media distancia. Daniel Albarracín considera que limitar la subvención solo a este espectro del transporte público será una "oportunidad perdida" y que la lógica que guía las medidas que se renovarán "solo buscan promover el consumo".Los abonos mensuales para viajar por la red de la capital, todavía a 21,80 euros, pasarán a costar 54,60. El abono mensual para menores de 25 años recuperará su precio de 20 euros (ahora están a 8). El billete de 10 viajes pasará de 6,10 a 12,20 euros. El billete combinado de 10 viajes, válido para varias zonas tarifarias, de 9,15 a 18,30 euros.Consecuencias de la no renovaciónCon la eliminación del paquete anticrisis, el Gobierno español buscará incrementar la financiación del Estado mediante una mayor recaudación de impuestos, pero a cambio obtendrá un repunte de la inflación en general y del coste de la energía en particular."El ascenso del coste de la energía, a pesar de su carácter errático, será la tendencia general", asegura Daniel Albarracín, que ve más razonable apostar por medidas que apuesten "por la redistribución y el cambio de modelo productivo y energético" mediante una fuerte inversión pública. "Invertir en investigación y desarrollo en aplicaciones low-tech, de menor consumo energético y más ecoeficientes, y contribuir a infraestructuras que permitan aprovechar fuentes de energía renovables", explica.A su juicio, la financiación para el nuevo modelo debería obtenerse con un gravamen "a los beneficios, rentas altas y grandes patrimonios", algo que, como lamenta, "apenas figura en la agenda".La inflación como consecuenciaEs más que previsible que con la eliminación de las medidas anticrisis se obtenga un repunte de la inflación en general y del coste de la energía en particular. Junto con Bélgica, España muestra en la actualidad el menor índice de inflación en la UE (al 2,6% en agosto), una moderación que suele explicarse por la disminución de los costes energéticos de los últimos meses."Los costes energéticos han disminuido –aunque sin caer respecto a su fuerte subida anterior– y explican una parte de la moderación de la inflación", expone Albarracín. "Y eso a pesar de que los beneficios de las grandes empresas no han parado de aumentar, lo cual no impide que el coste de la cesta de la compra de alimentos siga muy alta y prosiga su alza".¿Cuánta más inflación se provocará?En sus previsiones, el Banco de España calcula que el coste de la energía podría dispararse hasta un 25% en términos interanuales para mediados de 2024."La inflación experimentará un cierto repunte, hasta el 4,3% en 2024, antes de reducirse hasta el 1,8% en 2025", señala esta institución en su informe trimestral de proyecciones macroeconómicas. De acuerdo a sus cálculos, el fin de las medidas de ayuda compondrá en torno a 1,5 puntos de la inflación prevista, tal será el impacto de su supresión junto con el encarecimiento del petróleo.De resultas, casi un tercio de la inflación pronosticada para 2024 podrá ser consecuencia del abandono del paquete anticrisis, que todavía no está claro si se llevará a cabo de golpe o de manera gradual.La retirada de las medidas extraordinarias obedece al marco fiscal de la UE, que ordena restablecer las cuentas públicas de los países miembros luego de que estos se excedieran en el gasto desde la pandemia. En el caso de España, la batería de ayudas ha costado unos 16.000 millones de euros en total.El impacto de la subida de los combustiblesEl descuento de 20 céntimos por litro para todos los conductores estuvo en vigor entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2022 y no se volvió a aplicar. Solo quedan las ayudas al gasóleo profesional para camioneros y tractoristas, y ayudas directas a profesionales del transporte. Estas últimas no se renovarán.Este profesional del taxi explica que en 2024 su gremio dejará de recibir ayudas para el combustible. "Son directas y te las dan en un único pago. Para gasolina, la penúltima que pedí –y que todavía no he cobrado– fue de 300 euros. La última la pediré la semana que viene, ya es solo de 150. Son cantidades fijas, dependiendo de si tu vehículo funciona con gasolina, gas o gasóleo", afirma. A su juicio, en el corto plazo, su sector está abocado a reconvertir sus vehículos a combustión de gas. "Cuesta mil y pico euros, pero se amortiza rápido, porque el gas natural anda ahora por los 0,70 o 0,80 euros el litro", asegura. "El coche no anda igual, pero, para trabajar en Madrid, no me hace falta toda la potencia del motor"."Pero de todos los problemas que tenemos los taxistas, el menor es el del combustible", afirma este profesional de la conducción. "En Madrid lo que nos mata es el Ayuntamiento y su gestión del reglamento del sector, porque nos quieren poner ahora la posibilidad de trabajar siete días a la semana, las 24 horas para quien lo desee, una barbaridad. Es algo que solo le viene bien a las flotas de taxis. Si me ponen la gasolina a dos euros el litro, ya me buscaré la vida. Yo lo que quiero es que me quiten al alcalde de Madrid de en medio", resume Luis A.V.En medio de la desaceleraciónLa desaparición de la mayor parte del paquete anticrisis acontece en un contexto de desaceleración económica, pues de acuerdo con los últimos datos corregidos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento de los dos primeros trimestres (del 0,6% y 0,5%, respectivamente) marca el inicio de un enfriamiento de la economía.Las exportaciones bajaron en el segundo trimestre 0,1 puntos y el consumo de las familias se situó en el 0,9%, siete décimas menos que lo apuntado en un primer cálculo. En el Ministerio de Economía valoran que el dato de crecimiento interanual del segundo trimestre, del 2,2%, cabe interpretarlo en un contexto más amplio de incertidumbre económica y subida de tipos de interés. "Los datos certifican el dinamismo, solidez y resiliencia de la economía española", manifestó la ministra Nadia Calviño."La recesión que viene se va a acentuar con el regreso de las 'reformas e inversiones' (recortes, principalmente) del pacto de Estabilidad y Crecimiento, y el condicionamiento de los fondos Next Generation", advierte Daniel Albarracín, que estima que 2024 "no será un buen año", económicamente hablando.

