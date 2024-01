https://sputniknews.lat/20240122/la-confianza-de-taiwan-hacia-estados-unidos-se-desploma-1147586701.html

"La confianza de Taiwán hacia Estados Unidos se desploma"

Un artículo del 'New York Times' afirma que la relación bilateral entre Taipéi y Washington "está mostrando signos de desgaste", mientras aumenta la creencia... 22.01.2024, Sputnik Mundo

En una nota publicada el 20 de enero, el New York Times señala que mientras Pekín hace cada vez más vocal su deseo de recuperar el territorio, considerado como una parte integral de China continental, Estados Unidos está inmerso en una serie de crisis y divisiones internas que provocan el aumento de la desconfianza de los taiwaneses con respecto a cuán comprometido está realmente en proveer defensa y cuán capaz militarmente sería de hacerlo."Taiwán es un conjunto de contradicciones y dudas, menos sobre los planes de su propio Gobierno o incluso los de Pekín que sobre las intenciones de Washington", advierte el rotativo.Una encuesta realizada por el think tank taiwanés-estadounidense American Portrait, realizada a finales del 2023, arrojó que sólo el 34% de los encuestados veía a Estados Unidos como un país digno de confianza, una caída de 11 puntos porcentuales en apenas dos años.En ese sentido, el artículo afirma que estudios recientes sobre los debates en internet de los usuarios taiwaneses indican que existe una creciente preocupación de que Washington "no tiene el interés ni la fuerza" para intervenir en Taiwán.Una historia marcada por intereses y desconfianzaEl artículo recuerda que el escepticismo sobre el desempeño estadounidense no es un fenómeno nuevo, y que ha sido alimentado a lo largo de casi 50 años, luego de que la Administración del presidente Richard Nixon reconociera al entonces Gobierno de Mao Zedong y visitara Pekín, relegando su diálogo con Taipéi."Los orígenes de la desconfianza de Taiwán se pueden vislumbrar en una hilera de casas enmohecidas en las montañas sobre los rascacielos de Taipéi, la vibrante capital de la isla", apunta el New York Times. "A partir de 1950, los soldados estadounidenses ocuparon estos bungalos, con sus suelos moteados y sus grandes patios. La presencia de las tropas parecía permanente. Había alrededor de 9.000 soldados estadounidenses en Taiwán en 1971, cuando un tratado garantizaba que Estados Unidos defendería Taiwán contra cualquier atacante. Luego, los soldados desaparecieron", recuerda el texto. Un vecino de la localidad en la que estos soldados estaban apostados, el fiscal retirado Wayne Chan, dice en la nota que fue testigo de ese abandono, afirmando que el episodio le confirmó que "no se podía confiar en los estadounidenses". Entones se dio cuenta de que si llegara a estallar un conflicto con China continental, "por supuesto que el Ejército estadounidense no nos defenderá".De acuerdo a la editora regional Jasmine Lee, al frente de US-Taiwan Watch, el sentimiento de desconfianza hacia el país norteamericano, en aumento entre los taiwaneses, "es razonable porque ya nos han abandonado antes".De acuerdo al NYT, el escepticismo con respecto a la lealtad de Estados Unidos con la isla no se remonta solamente a gestiones anteriores. Lo que el diario llama "la desastrosa" retirada estadounidense de Afganistán en 2021 y la visita a la isla en 2022 de la parlamentaria Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, cuyo viaje fue ampliamente interpretado como una provocación hacia China carente de valor estratégico, también han contribuido a este sentimiento."Analistas que investigan las tendencias en Internet identificaron 84 narrativas distintas de escepticismo hacia Estados Unidos entre 2021 y 2023. Algunas personas argumentaron que Estados Unidos era demasiado débil para defender a Taiwán, o que [Washington] era una fuerza destructiva, un agente del caos. Otros declararon que Estados Unidos era antidemocrático y un falso amigo" concluye el medio.

