¿Por qué están fuera de servicio casi el 40% de los submarinos nucleares estadounidenses?

Se retiran temporalmente del servicio 18 submarinos de ataque rápido para su reparación, lo que tendrá consecuencias de largo alcance para EEUU, informan... 22.01.2024, Sputnik Mundo

El 21 de enero de 1954 fue botado el primer submarino nuclear del mundo, el USS Nautilus, en los astilleros General Dynamics de Groton, Connecticut. Un informe del Congreso reveló 69 años después que algo va mal en la flota de submarinos rápidos de propulsión nuclear de la Armada estadounidense. De los 49 submarinos de ataque (SSN, según los índices utilizados por la Armada de EEUU para los submarinos de ataque de propulsión nuclear de uso general), 18 están actualmente fuera de servicio por reparaciones, indica el informe.¿Qué incluye el informe?A partir de 2023, al menos el 37% de toda la flota de SSN ha sido retirada temporalmente del servicio para reparaciones, indican datos de la Armada no divulgados anteriormente y publicados por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS).El informe citaba 18 SSN que se encuentran en mantenimiento de conservación o en espera de mantenimiento, lo que se denomina inactivos. La cifra es significativamente superior al objetivo de la Armada de tener un máximo del 20% de todos los submarinos de ataque rápido en mantenimiento en un momento dado y cero submarinos inactivos y a la espera de comenzar las reparaciones.El retraso en el mantenimiento "ha reducido sustancialmente" el número de SSN operativos en un momento dado, reduciendo "la capacidad de la fuerza para satisfacer las demandas de las misiones diarias y aumentando potencialmente la presión operativa" sobre los submarinos de ataque rápido que siguen en servicio, afirma en el informe el analista naval del CRS Ronald O'Rourke.El Mando de los Sistemas Navales Marítimos respondió culpando a "la planificación, la disponibilidad de material y la ejecución de los astilleros". El servicio puso en marcha varias iniciativas para hacer frente a estos factores de "retraso en el mantenimiento primario", añadió.¿Qué submarinos necesitan mantenimiento? Los SSN inactivos no son los submarinos nucleares de misiles balísticos de la clase Ohio, "sino buques de ataque rápidos, incluida la clase Seawolf, que pueden lanzar torpedos y misiles de crucero Tomahawk contra buques de superficie y objetivos terrestres, y realizar misiones secretas como las de vigilancia", informó anteriormente Bloomberg."Un golpe duro" al orgullo de los almirantes estadounidenses La retirada del servicio de casi el 40% de los submarinos de ataque rápido estadounidenses es "un golpe bastante duro para el orgullo de los almirantes y marineros", declaró a Sputnik el veterano analista militar ruso y capitán de primera de la Armada rusa retirado Vasili Dandykin.Las razones por las que los 18 SSN han sido retirados temporalmente del servicio deberían discutirse a la luz de la autoproclamada victoria de EEUU en la Guerra Fría, insistió."Tras anunciar esta victoria, los estadounidenses hicieron la vista gorda a los problemas relacionados con el mantenimiento", consideró el analista, añadiendo que "el retraso en las reparaciones acorta la vida útil de un submarino".En cuanto al estado de los SSN en servicio, el analista señaló una serie de problemas con el mantenimiento y la cualificación de las tripulaciones, que, según sus palabras, dieron lugar anteriormente a diversos incidentes de navegación.Accidente del submarino Connecticut Uno de los mayores incidentes le ocurrió al USS Connecticut en el mar del sur de la China en octubre de 2021. Una investigación posterior de la Armada sobre el choque del submarino de clase Seawolf contra una cresta submarina en el mar concluyó que el incidente era "evitable" y se produjo debido a errores de planificación de la navegación y de gestión de riesgos, así como a otros errores.Los fallos "estaban muy por debajo de los estándares de la Armada estadounidense" y el incidente dejó al submarino de ataque rápido incapacitado para operar "durante un largo periodo de tiempo" debido a los daños, revela la investigación. Al parecer, el Connecticut no volverá a estar en servicio hasta principios de 2026, como muy pronto.Otro incidente se remonta al 9 de enero de 2005, cuando un tripulante murió después de que el submarino nuclear estadounidense San Francisco encallara frente a la isla de Guam, en el océano Pacífico. Un total de 23 tripulantes resultaron heridos en el incidente. En febrero de 2001, el timón del USS Greeneville atravesó la cubierta inferior del pesquero japonés Ehime Maru durante una maniobra de emersión rápida, hundiéndolo en cuestión de minutos. Como resultado, nueve personas a bordo del barco civil perdieron la vida, entre ellas estudiantes e instructores de pesca comercial.ConsecuenciasLa carga operativa de los SSN en servicio aumentará casi con toda certeza, lo que significa que su vida útil puede acortarse y que habrá que construir más submarinos de este tipo, continuó Dandykin. Esto, a su vez, requerirá importantes fondos del presupuesto de defensa estadounidense, añadió.El teniente coronel retirado con más de 20 años de servicio en el Ejército estadounidense Earl Rasmussen se hizo eco de sus palabras y declaró a Sputnik que el hecho de que 18 SSN estén ahora fuera de servicio significa que la Armada estadounidense tendrá que limitar sus operaciones en el mar Rojo, el Mediterráneo y el mar del sur de la China."Casi el 40% de los SSN que se retiren afectará a nuestra capacidad de desplegar nuestro alcance y de desplegar la capacidad defensiva", señaló Rasmussen. La Armada de EEUU está "por debajo de su capacidad de preparación óptima o incluso prevista", concluyó el experto.

