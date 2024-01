https://sputniknews.lat/20240123/amlo-evita-opinar-sobre-carrera-electoral-en-eeuu-no-podemos-meternos-en-eso-1147633733.html

AMLO evita opinar sobre carrera electoral en EEUU: "No podemos meternos en eso"

"Ya declinó [Ron] DeSantis y apoyará al precandidato Donald Trump. En las encuestas, están parejos el presidente Biden con el expresidente Trump. La última que vi, Biden está un punto arriba. Pero no podemos meternos en eso. Esto es solo para información general", respondió tras ser cuestionado sobre el proceso que se vive en la nación norteamericana.En su conferencia de prensa, el mandatario mexicano añadió que, tanto en el Gobierno de Trump (2017-2021) como en el de Biden, que aún está vigente, han sostenido buenas relaciones."[Con Trump] hubo respeto y cosas importantes. Se volvió a suscribir el Tratado comercial (T-MEC). Con el presidente Biden, es el único [jefe de Estado de EEUU] que no ha construido un muro y, mucho menos, hacer lo que realiza el gobernador de Texas, Greg Abbott", aseveró.Recientemente, el diario The Washington Times indicó que las encuestas muestran al expresidente Trump en un empate o, en algunos casos, por delante del actual mandatario de Estados Unidos, esto en cinco de los seis los estados donde se espera que se decida la contienda por la Casa Blanca.De acuerdo con el periódico, Biden también está luchando contra los electores tradicionales de su partido. Los votantes afroamericanos han perdido la confianza en el presidente estadounidense debido a la economía y los hispanos están frustrados por su incapacidad para abordar la crisis migratoria, mientras que los jóvenes liberales están enfadados por su apoyo a Israel en su pugna contra Palestina.Biden cuenta ahora con el apoyo de solo el 63% de los votantes afrodescendientes, una fuerte caída desde el 87% que registró en 2020, según datos recopilados por el Centro Roper para la Investigación de la Opinión Pública, de la Universidad de Cornell.Entre los hispanos, Trump está solo cinco puntos por debajo, en comparación con el respaldo que recibió de esa comunidad en 2020.Biden obtuvo 65% de los apoyos de este sector. Trump incluso lidera entre los votantes menores de 35 años, aun cuando se trata una generación que se opone a la postura republicana sobre el aborto y el cambio climático, con 37% de las preferencias, frente a 33% del mandatario demócrata.

