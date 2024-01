El jefe del Pentágono aparece por primera vez en público desde su hospitalización

https://sputniknews.lat/20240123/el-jefe-del-pentagono-aparece-por-primera-vez-en-publico-desde-su-hospitalizacion-1147645405.html

El Pentágono informó que Lloyd Austin encabezó una reunión virtual del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, en la que participaron los ministros de Defensa y otros generales de casi 50 naciones del mundo para discutir el conflicto ucraniano que ya va para su segundo año. Austin reapareció en público tras haber abandonado el hospital donde había permanecido desde el 1 de enero, día en el que fue ingresado por complicaciones tras una cirugía. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ya informó que el general Austin padece cáncer de colon y ya está siendo tratado por ello. Sin embargo, Biden no sabía nada al respecto hasta el pasado 10 de enero, cuando se enteraron los medios de comunicación.Según se pudo ver en la transmisión de la reunión, Austin se presenta en directo durante unos minutos mientras pronunciaba su discurso de apertura sentado frente a una pared blanca y con pequeñas banderas de Estados Unidos y Ucrania sobre una impresora. Durante la reunión, el jefe del Pentágono reiteró el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y se comprometió a garantizar que seguirán dotando a Kiev de las capacidades que necesita, para el invierno y más allá. "Ucrania no está sola", declaró.El pasado 15 de enero, Lloyd Austin fue dado de alta del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y, según el Pentágono, continuará desempeñando sus funciones de forma remota mientras se recupera del tratamiento contra el cáncer de próstata. Se espera que Austin se recupere por completo y no hay ningún plan para ningún tratamiento adicional para su cáncer, excepto la vigilancia regular posterior a la prostatectomía, según los médicos del general. La emergencia médica del funcionario inició a finales del 2023, pues según informó el Pentágono, el 22 de diciembre de 2023, tras consultar con su equipo médico, Austin ingresó en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y se sometió a un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo denominado prostatectomía para tratar y curar el cáncer de próstata, sin avisar al presidente.Sin embargo, empezando el año, el 1 de enero, el funcionario estadounidense presentó algunas complicaciones derivadas de la cirugía, por lo que fue hospitalizado nuevamente y, luego, llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).Todo lo anterior sucedió sin que el presidente Biden estuviera enterado de la situación de uno de sus más cercanos colaboradores, y pieza clave de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en momentos en que Washington está involucrado en dos conflictos geopolíticos: el de Ucrania y el de Gaza entre Palestina e Israel. De hecho, el mandatario estadounidense se enteró cuatro días después de la hospitalización de Austin y casi un mes después de su diagnóstico de cáncer.

