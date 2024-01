https://sputniknews.lat/20240123/la-posible-jugada-tactica-china-en-america-latina-para-superar-a-eeuu-1147622975.html

La posible jugada táctica china en América Latina para superar a EEUU

En los últimos años, China ha enfocado sus inversiones en América Latina y el Caribe hacía sectores más estratégicos y ha dejado de lado los costosos proyectos... 23.01.2024, Sputnik Mundo

china

eeuu

américa latina

📈 mercados y finanzas

comercio

comercio internacional

Un informe publicado recientemente por el think tank estadounidense The Inter-American Dialogue indica que el gigante asiático ha disminuido el monto de sus inversiones en América Latina, pero al mismo tiempo las ha reorientado hacia sectores estratégicos como los minerales críticos, la tecnología y las energías renovables.La publicación titulada 'Nuevas Infraestructuras': Nuevas tendencias de la inversión extranjera directa china en América Latina y el Caribe revela que la inversión china en esas industrias ha registrado un incremento en los últimos años representando el 58% (alrededor de 3.700 millones de dólares) del total anual de IED china en la región en 2022 y más del 60% del número total de acuerdos de IED anunciados por empresas chinas ese año.El reporte también destaca que las grandes obras de infraestructura, que una vez caracterizaron la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), la iniciativa emblemática de política exterior del presidente chino Xi Jinping, ya son cosa del pasado, o por lo menos ya no generan tanto interés por parte del gigante asiático.Así, al ya no invertir en grandes y costosas obras de infraestructura, el monto de la inversión china en la región ha ido disminuyendo en los últimos años, al pasar, de acuerdo con Financial Times, de 14.200 millones de dólares anuales entre 2010 y 2019, a un promedio de 7.700 millones de dólares de 2020 a 2021, y luego a 6.400 millones de dólares en 2022, último año completo para el que había datos disponibles.El medio británico cita como ejemplos de las nuevas inversiones chinas los planes del fabricante de vehículos eléctricos BYD de construir una planta en Brasil, la adquisición de activos de litio en Chile por parte de Tianqi Lithium y la expansión de Huawei y otras empresas chinas en la región en centros de datos, computación en la nube y tecnología 5G.En cuanto a México, los intereses de China ahora se centran en la manufactura de alto valor y el nearshoring, con empresas del país asiático que trasladan la producción de su base de origen a México para aprovechar el acceso comercial privilegiado de ese país al mercado estadounidense.

