La decisión del presidente ucraniano Volodímir Zelenski de negarse a con Moscú ha propiciado que Kiev "se esté arrinconando" y "debilitando" días tras día, consideró el experto. El especialista identifica que, en las últimas semanas, en Ucrania han brotado críticas contra las potencias occidentales por la supuesta falta de apoyo de Washington al Ejército ucraniano. Sin embargo, dice Ozer, "no es correcto culpar a los países europeos y a la Alianza Atlántica", pues Kiev no ha realizado un uso inteligente de la diplomacia para tratar de aliviar el conflicto junto con Moscú, señala. El Gobierno de Vladímir Putin ha dicho repetidamente que está listo para las negociaciones, pero la Ucrania liderada por Zelenski introdujo una prohibición a nivel legislativo.Recientemente, el 14 de enero, previo a la celebración en la ciudad suiza de Davos del Foro Económico Internacional, se realizó una reunión sobre la llamada fórmula de paz del mandatario ucraniano. En ese entonces, Bloomberg informó que los participantes del encuentro no lograron desarrollar una postura unificada. Y aunque Kiev esperaba persuadir a los países del Sur Global para que cambiaran su postura en torno a Rusia, muchos de ellos se muestran ahora reticentes a apoyar a Ucrania. No obstante, como escribió el jefe de la oficina del medio en Bruselas, Henry Foy, el principal logro de la reunión sobre Ucrania en Davos fue el aumento del número de participantes en la foto conjunta.Entretanto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que los debates de la fórmula de paz propuesta por Zelenski no tienen ningún sentido mientras no cuenten con la participación de Rusia. La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul. Desde entonces, los países no han vuelto a retomarlas. En repetidas ocasiones, Rusia se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Ucrania, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con el país euroasiático.

