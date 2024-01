https://sputniknews.lat/20240123/nueva-industria-brasil-el-plan-ambicioso-y-vanguardista-de-lula-1147642650.html

El líder sudamericano propone una iniciativa que pondera las agendas ambiental y de innovación a nivel nacional. En otro orden, en Colombia el desplazamiento forzado cumple 20 años de inconstitucionalidad.

La propuesta del Ejecutivo de Luiz Inácio Lula Da Silva para reindustrializar Brasil cuenta con una inversión superior a los 60.000 millones de dólares.El mandatario, que en enero cumplió su primer año de mandato, presentó líneas de crédito especiales, recursos no reembolsables, acciones reguladoras y de propiedad intelectual, además de una política de obras y compras públicas con incentivos.El entrevistado explicó que el Consejo Nacional de Desarrollo Industrial "quedó paralizado por siete años [gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro], donde no hubo una política industrial de Estado. (...) Lula heredó una situación crítica del sector".Este plan de financiación es "una iniciativa novedosa que por primera vez fijó una serie de políticas públicas orientadas por misiones", apuntó el experto.Entre los objetivos, destacan "no solo la reindustrialización, sino también la defensa y seguridad ambiental y garantizar la resiliencia del sistema de salud", agregó Silva.Al respecto, el entrevistado subrayó el esfuerzo desde el Estado para impulsar estas propuestas y retomar la senda que el país no debió perder.En su discurso, el presidente afirmó que es "muy importante para Brasil volver a tener una política industrial innovadora, digitalizada, como el mundo exige".En tanto, el vicepresidente, Geraldo Alckmin, destacó que la nueva política industrial pondrá al país en la "vanguardia de la transformación ecológica".Por otra parte, un sondeo realizado por la Confederación Nacional de Transportes (CNT) revela que más del 55% de brasileños aprueba la gestión de Lula.En otro orden, en enero el desplazamiento forzado en Colombia, en el marco del histórico conflicto armado interno, cumple 20 años de inconstitucionalidad.Para abordar la actualidad del tema, entrevistamos a Luis Alfonso Castillo, vocero nacional del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.Castillo habló sobre la falta de recursos estatales y la descoordinación entre organismos para atender a las víctimas.Pero, además, subrayó que a partir del acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC hay una "idea institucional de que ya no hay conflicto", por lo que no se toma en cuenta el fenómeno del desplazamiento.En órbita se transmite en Argentina por Concepto FM 95.5, de lunes a viernes de 7 a 9 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

