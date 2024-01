https://sputniknews.lat/20240124/el-canciller-suizo-asegura-que-sin-rusia-no-habra-soluciones-pacificas-del-conflicto-ucraniano-1147660923.html

El canciller suizo asegura que "sin Rusia no habrá soluciones pacíficas" del conflicto ucraniano

El canciller suizo asegura que "sin Rusia no habrá soluciones pacíficas" del conflicto ucraniano

Es imposible lograr la paz en Ucrania sin la participación de Rusia y a este tema fue dedicada una reunión con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, declaró el...

El ministro indicó que el objetivo de la reunión con Serguéi Lavrov era "establecer un diálogo" para seguir buscando una solución pacífica.El canciller suizo también informó que en los próximos días se celebrarán encuentros similares con representantes de la India y de China, y añadió que no hay alternativa a encontrar un consenso a favor de la paz en Ucrania "a pesar de las posiciones opuestas de Moscú y Kiev".Desde Moscú ya han indicado en repetidas ocasiones que están dispuestos a negociar, pero Kiev ha legislado para prohibirlo. Occidente pide constantemente a Rusia que entable negociaciones, a lo que Moscú se ha mostrado dispuesto, pero al mismo tiempo hace caso omiso de las constantes negativas de Kiev al diálogo.Desde el Kremlin declararon que no hay requisitos previos para que la situación en Ucrania tome ahora un curso pacífico. La prioridad absoluta para Moscú es lograr los objetivos de la operación especial, lo que actualmente solo es posible por medios militares. En la capital rusa señalaron que el conflicto ucraniano puede pasar a un curso pacífico si se tienen en cuenta la situación de facto y las nuevas realidades. Todas las exigencias de Moscú son bien conocidas, agregaron.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que si Ucrania desea un proceso de negociación, no son necesarios gestos teatrales y debe anularse el decreto que prohíbe las negociaciones con Moscú. Destacó que Rusia nunca ha estado en contra de la resolución de la crisis ucraniana por medios pacíficos, pero respetando las garantías de seguridad rusas.A mediados del diciembre de 2023, el mandatario reiteró que la operación militar especial continuará hasta que Rusia logre la desnazificación, la desmilitarización y la neutralidad de Ucrania.

