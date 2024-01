Moscú advierte a Ecuador contra entregar bienes militares rusos a terceros

https://sputniknews.lat/20240124/moscu-advierte-a-ecuador-contra-entregar-bienes-militares-rusos-a-terceros-1147669451.html

El ente emitió este miércoles un comunicado tras tomar nota de las informaciones según las cuales las autoridades ecuatorianas planean "transferir armas y equipos militares de fabricación rusa a Estados Unidos sin obtener el permiso correspondiente de la Federación de Rusia". En concreto, el organismo sostiene que Quito violaría de esta manera el articuló 4 del Acuerdo entre el Gobierno de la Federación de Rusia y el Gobierno de la República del Ecuador sobre la cooperación técnica y militar del 27 de noviembre de 2008.El pasado 10 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que su país intercambiaría con EEUU la "chatarra ucraniana y rusa por 200 millones de dólares en equipamiento moderno" a finales de este mes, pero no especificó de qué tipo de equipamiento se trataba.Los medios de comunicación ecuatorianos informaron, citando los datos del Gobierno, que se trata de seis sistemas lanzacohetes DM-21 y seis RM-70, 34 cañones antiaéreos ZU-23-2 de 23 mm, los cuales fueron comprados en 1994 a Nicaragua.También mencionaron la entrega de los seis helicópteros Mi-171 que no vuelan desde 2021.Hace un año, los medios locales comunicaron que el Gobierno del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023) estaba considerando una posible transferencia de equipos rusos a Ucrania, pero las autoridades no tomaron ninguna medida en ese momento.En 2023, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Riabkov expresó su esperanza de que Ecuador no suministrara armas a Ucrania.

