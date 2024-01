https://sputniknews.lat/20240125/corea-del-norte-prueba-una-nueva-generacion-de-misiles-estrategicos-de-crucero-1147686414.html

Corea del Norte prueba una nueva generación de misiles estratégicos de crucero

Corea del Norte probó por primera vez una nueva generación de misiles estratégicos de crucero a primera hora del 25 de enero, informó la agencia estatal de... 25.01.2024, Sputnik Mundo

Se trata del nuevo misil Pulhwasal-3-31, que aún se encuentra en fase de desarrollo, de acuerdo con las autoridades del país asiático. La prueba no tuvo impacto en la seguridad de los países vecinos y no tiene nada que ver con la tensa situación regional, detalló KCNA, citando al Gobierno de Pyongyang. Según las autoridades norcoreanas, el lanzamiento formó parte de un proceso de actualización constante del sistema de armas de la República Popular Democrática de Corea y una actividad regular y obligatoria de la Administración de Misiles y sus institutos científicos de defensa afiliados.El medio oficial no reveló el número específico de misiles lanzados por las fuerzas de la nación gobernada por Kim Jong-un. Por su parte, el Ejército de Corea del Sur confirmó que detectó el lanzamiento de varios misiles de crucero por parte de Corea del Norte hacia el mar Amarillo alrededor de las 7:00 horas del 25 de enero. De acuerdo con la agencia noticiosa surcoreana Yonhap, este fue el primer lanzamiento de misiles de crucero conocido de Pyongyang desde septiembre de 2023, cuando el país realizó un lanzamiento de prueba de dos misiles de crucero estratégicos de largo alcance con ojivas nucleares simuladas hacia el mar Amarillo.Los misiles de crucero vuelan bajo y maniobran para eludir mejor las defensas antimisiles. El año pasado, Corea del Norte lanzó los misiles de crucero estratégicos Hwasal-1 y -2, presuntamente capaces de transportar armas nucleares tácticas, reportó Yonhap.El pasado 14 de enero, Pyongyang lanzó un misil balístico con combustible sólido al mar del Este, en lo que fue su primer disparo de misiles de este año. Además, probó un dron de ataque nuclear submarino en respuesta a las últimas maniobras militares conjuntas entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.Hace unos días, el líder norcoreano Kim Jong-un pronunció un discurso en el pidió que se revisara la Constitución para definir a Corea del Sur como la "principal nación enemiga" del Norte y anunció que su país abandonará su política de décadas de búsqueda de la reconciliación y la unificación con el Sur.

