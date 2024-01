https://sputniknews.lat/20240125/ecuador-vendera-o-regalara-equipos-militares-rusos-inoperativos-pese-a-las-advertencias-de-moscu-1147688931.html

Ecuador venderá o regalará equipos militares rusos inoperativos pese a las advertencias de Moscú

Ecuador venderá o regalará equipos militares rusos inoperativos pese a las advertencias de Moscú

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, informó que su país puede "vender", "regalar" o "intercambiar" el equipamiento militar comprado a Rusia que... 25.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-25T02:17+0000

2024-01-25T02:17+0000

2024-01-25T02:17+0000

defensa

eeuu

ecuador

rusia

daniel noboa

🛡️ fuerzas armadas

🛡️ industria militar

📰 crisis de violencia criminal en ecuador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/106545/86/1065458606_0:0:3409:1918_1920x0_80_0_0_00246914a835214b1bd20ed857e2bba1.jpg

"Y hay otros insumos que, estando ya en el país, van a ser anunciados incluso en el día de hoy", agregó Sommerfeld.Según la funcionario, su país tiene un acuerdo con el Gobierno estadounidense para entregarle equipamiento "que no está operativo y recibir equipamiento que está siendo mapeado y determinado por el Ministerio de Defensa para que venga y nos ayude en el control de la seguridad interna, particularmente, en el Ecuador". Para la ministra, esta decisión de Ecuador "no viola ninguna normativa" y "no es ilegal". Sin embargo, el Gobierno de Rusia advirtió recientemente a Ecuador de abstenerse de transferir el material ruso a Estados Unidos por considerar que sería una violación del derecho internacional, al tiempo que dañaría las relaciones bilaterales.El pasado 10 de enero, el presidente Noboa anunció que su país intercambiaría con Washington "la chatarra ucraniana y rusa por 200 millones de dólares en equipamiento moderno" a finales de este mes, pero no especificó de qué tipo de material se trataba.Las declaraciones de Sommerfeld tienen lugar días después de que Estados Unidos anunciara que aumentará la presencia de su personal del FBI en el país sudamericano, además de que entregará "equipos de seguridad" a Ecuador, en el marco de la crisis de violencia que enfrenta la nación latinoamericana a causa del crimen organizado.Entre el material que transferirá Washington a Quito hay "más de 20.000 chalecos antibalas y más de un millón de dólares en equipos de seguridad y respuesta a emergencias, incluidas ambulancias y vehículos de apoyo logístico de defensa", según un comunicado de la Casa Blanca. "En los próximos días, el FBI aumentará su personal en el país para apoyar a la Policía Nacional y la Fiscalía General del Ecuador", añadió la Casa Blanca.

https://sputniknews.lat/20240123/eeuu-anuncia-que-aumentara-la-presencia-del-fbi-en-ecuador-por-la-crisis-de-violencia-1147624138.html

eeuu

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ecuador, rusia, daniel noboa, 🛡️ fuerzas armadas, 🛡️ industria militar, 📰 crisis de violencia criminal en ecuador