https://sputniknews.lat/20240125/el-gobierno-de-argentina-minimiza-impacto-de-huelga-general-1147713385.html

El Gobierno de Argentina minimiza impacto de la huelga general

El Gobierno de Argentina minimiza impacto de la huelga general

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno de Argentina minimizó el impacto la huelga general celebrada en la víspera a instancias de la principal central obrera del... 25.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-25T18:51+0000

2024-01-25T18:51+0000

2024-01-25T18:55+0000

américa latina

argentina

javier milei

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/0f/1147421492_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_3af21acf9d6056b4fc5bd1d513055bbc.jpg

Según la CGT, se movilizaron a nivel nacional 1,5 millones de personas, de las cuales 600.000 se manifestaron solo en la ciudad de Buenos Aires, frente a las 40.000 que reconoció el Gobierno del presidente Javier Milei. La marcha contra el Ejecutivo no quedó acotada a la capital argentina, pues hubo movilizaciones multitudinarias en otras provincias de país, algunas consideradas "históricas", como en Tucumán (noroeste).Para la actual gestión, el paro de un total de 12 horas "tuvo un acatamiento de 40.000 personas" durante la movilización en sí, que se extendió por tres horas, mientras que el transporte público funcionó hasta las 19:00 (22:00 GMT)."La vida comercial ha sido normal, incluso los informes de diferentes asociaciones indican que el acatamiento ha sido muy bajo", aseguró Adorni.El portavoz del presidente destacó el funcionamiento del protocolo antipiquetes que impide cortar la vía pública. Para el Ejecutivo, "una minoría todavía no logra metabolizar el resultado de la elección" que otorgó la victoria en segunda vuelta a Milei, y señaló que la confrontación a las políticas del Gobierno "son meramente cuestiones de espasmo de una casta sindical que está claramente en retirada".La huelga general de la víspera fue la que más rápido se ha convocado en los 40 años de democracia que atesora el país sudamericano.A casi cinco años de la última huelga general, los dirigentes de la CGT instaron a los diputados a que no avalaran las dos grandes puntas de lanza de la actual gestión: un megadecreto que modifica o deroga 366 leyes para desregular distintos sectores de la economía y un proyecto de "ley ómnibus", de más de 600 artículos, que le otorga facultades legislativas al presidente y que será debatido este martes en la Cámara Baja.

https://sputniknews.lat/20240124/asi-se-vivio-en-argentina-la-primera-huelga-general-contra-el-gobierno-de-milei--video-1147679524.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, javier milei