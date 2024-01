https://sputniknews.lat/20240124/asi-se-vivio-en-argentina-la-primera-huelga-general-contra-el-gobierno-de-milei--video-1147679524.html

Así se vivió en Argentina la primera huelga general contra el Gobierno de Milei | Video

En medio de álgidas negociaciones por la ley ómnibus que impulsa el oficialismo, el movimiento obrero salió masivamente a las calles para protestar contra la... 24.01.2024, Sputnik Mundo

La olla a presión que venía gestándose en Argentina a raíz de la creciente tensión entre el Gobierno y los sindicatos terminó por estallar en un paro general con una masiva movilización al Congreso de la Nación para reclamar contra las iniciativas impulsadas por el oficialismo. Se trata de la primera medida de fuerza masiva de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el ejecutivo de Javier Milei.El gremialismo ejecutó la huelga general más temprana respecto a la asunción de un presidente, en los últimos 40 años de democracia del país. A 45 días de la llegada de Milei al gobierno, más de 80.000 personas se congregaron frente al Parlamento en horas decisivas para la aprobación de la ley ómnibus, el paquete legislativo que consta de más de 500 artículos, enviado por el Poder Ejecutivo.Las consignas de la convocatoria fueron claras: ante la devaluación del 50% de la moneda —y el 25,5% de inflación mensual registrado en diciembre—, los referentes sindicales reclamaron por la recomposición del poder adquisitivo. Además, enfatizaron en la necesidad de frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por Milei, que incluye, entre 300 derogaciones legislativas, una reforma laboral que ya despertó la respuesta desde la Justicia Nacional del Trabajo."Llevaron adelante una reforma laboral para sacar derechos", denunció durante su discurso Pablo Moyano, secretario general del Sindicato de Camioneros y dirigente de peso en la CGT. De espaldas al Congreso, y de frente a las miles de personas congregadas, el gremialista apuntó que "cada vez que gana un modelo liberal, ultraliberal, lo primero que ajustan es a los trabajadores".El dirigente camionero se dirigió a los legisladores en la víspera de la votación de la ley ómnibus, cuyo tratamiento está previsto para el 25 de enero: "El jueves estarán ante una decisión histórica para que digan si están con los trabajadores o con las corporaciones que están con este modelo económico que lleva adelante el presidente Milei. No traicionen a los trabajadores", exclamó.Sin embargo, la movilización no fue exclusiva de la central obrera. A la CGT se sumaron decenas de movimientos sociales y sindicales periféricos, cuyos reclamos orbitaban en torno al aumento urgente del Salario Mínimo Vital y Móvil —fijado en $156.000, unos 125 dólares a tipo de cambio paralelo— y contra el freno en la asistencia alimentaria a comedores populares."Los movimientos de desocupados estamos reclamando que vuelvan a brindar alimentos a los merenderos porque no dan abasto. El ataque a la gente es gigantesco, y por eso se juntan dirigentes de organizaciones muy distintas", dijo a Sputnik Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.Uno de los trabajadores presentes en la movilización dio fe de los reclamos: "El poder adquisitivo se viene deteriorando. Venimos de una inflación muy alta, y estas últimas medidas han provocado una disparada de los precios muy elevada. Ir a un comercio hoy es imposible", dijo a Sputnik Federico Álvarez, delegado de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles".

