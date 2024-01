Estas son las montañas más altas del mundo

https://sputniknews.lat/20240125/estas-son-las-montanas-mas-altas-del-mundo-1147692150.html

Top-10 montañas más altas del mundo

Top-10 montañas más altas del mundo1. Monte EverestEl ranking de las cimas más sobresalientes del mundo está liderada por el Everest (también conocido como Jomolungma). Este coloso figura en la lista de las siete cimas más elevadas de todos los continentes. Situada entre Nepal y la región autónoma del Tíbet, en China, su cúspide tiene una altitud de 8.848 metros sobre el nivel del mar.En tibetano, su denominación resuena como "madre divina de la energía vital". Asimismo, el monte es reconocido con los epítetos de "madre de los vientos", "madre de la tierra" y "pico celestial". La denominación Everest se le atribuyó en honor al geógrafo George Everest.Jomolungma ha ejercido siempre un imán para científicos y alpinistas, siendo numerosas personas quienes han perdido la vida intentando conquistar la "cima del mundo". En 1953, el sherpa Tenzing Norgay y el alpinista neozelandés Edmund Hillary alcanzaron la cima por primera vez en la historia.Luego del terremoto en Nepal de 2015, topógrafos chinos realizaron un seguimiento del estado de la montaña más elevada de nuestro planeta. Se constató que, entre 2005 y 2015, el Everest se desplazó hacia el noreste a una velocidad de 4 cm al año, incrementándose su altitud en 0,3 cm anualmente. En una década, la montaña se movió 40 cm y creció en 3 cm. Sin embargo, luego del terremoto, experimentó una reducción de 2,54 cm.2. K2La segunda cima más alta del mundo, conocida como Chogori o K2, alcanza una altitud de 8.611 metros sobre el nivel del mar. Ubicado entre Pakistán y China, al noroeste del Himalaya, en el sistema montañoso del Karakórum, el Chogori ostenta el apodo de "montaña salvaje" debido a la extrema complejidad de su ascenso. Hasta junio de 2018, registraba una tasa de mortalidad del 23% en 367 intentos de conquista.El K2 fue conquistado por primera vez gracias a una expedición italiana en 1954, encabezada por Ardito Desio.3. KanchenjungaCon una impresionante altitud de 8.586 metros sobre el nivel del mar, el Kanchenjunga posee un significado especial para las comunidades locales, como los sherpas y los limbu. Este pico es considerado sagrado, siendo percibido como el hogar de los dioses. El Kanchenjunga se erige como un coloso imponente y majestuoso, cubierto perpetuamente de nieves y hielo.La ascensión al Kanchenjunga se muestra como una de las empresas alpinísticas más desafiantes y arriesgadas. La primera conquista exitosa de esta montaña tuvo lugar en 1955, liderada por una expedición británica. Desde entonces, solo unos pocos valientes han logrado alcanzar la cima de esta asombrosa maravilla natural.El artista Nikolái Roerich fue inspirado por esta montaña. La plasmó en numerosas ocasiones, tanto al amanecer como al atardecer, envuelta en nubes y revelándose a la vista desde diferentes perspectivas y ángulos. El número exacto de representaciones que el maestro creó del Kanchenjunga aún no ha sido contabilizado.4. LhotseCon una altitud de 8.516 metros sobre el nivel del mar es uno de los tres picos del Lhotse. A la cumbre principal la acompañan el Lhotse Shar de 8.383 metros de altura y el Lhotse Medio (al este) de 8.414 m. El Lhotse Medio ostentó el título en el Libro Guinness de los Récords hasta 2001 como el único pico no conquistado por encima de los 8.000 metros de altitud.Esta imponente montaña, la más elevada del Mahalangur Himal, que a su vez es una subcordillera del Himalaya, se encuentra en la demarcación fronteriza entre Nepal y China. Está separada del Everest por aproximadamente 3 kilómetros, y cuenta con rutas diseñadas estratégicamente para permitir a los alpinistas escalar ambas cumbres.5. MakaluCon una impresionante altitud de 8.485 metros sobre el nivel del mar, la montaña Makalu destaca por sus laderas tan empinadas que la nieve apenas se posa en ellas. El nombre de la montaña, que significa "gigante negro" en chino, refleja esta característica única.Aunque los europeos conocían esta montaña desde la segunda mitad del siglo XIX, pasaron casi 100 años antes de que se intentara su ascenso por primera vez, en la década de 1950. Este retraso se debió a que durante mucho tiempo, Makalu estuvo eclipsada por la prominencia del Everest, y pocos alpinistas se aventuraban a soñar con conquistarla.6. Cho OyuEl Cho Oyu es un pico que posee una altitud de 8.201 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra situado muy cerca (a unos 30 km) del Everest, en una cordillera que desempeña el papel de frontera estatal entre China y Nepal. Actualmente está reconocido como la sexta cumbre de montaña más alta del mundo.En los últimos tiempos, el Cho Oyu se ha consolidado como una cumbre relativamente fácil. Por supuesto, es peligroso hablar así de los picos más altos, o mejor dicho, es peligroso pensar de ese modo. Cada alpinista debe recordar que la montaña no le perdonará una actitud relajada, ya que en cualquier momento, en macizos tan altos, la situación puede pasar de favorable a crítica. No obstante, el Cho Oyu se considera actualmente como una expedición de entrenamiento previa a subir al Everest.7. DhaulagiriDhaulagiri significa "montaña blanca" en sánscrito. El cordón montañoso está formado por 11 picos, el más alto de los cuales alcanza una altitud de 8.167 metros sobre el nivel del mar. Está situado en Nepal y pertenece al sistema montañoso del Himalaya. El Dhaulagiri es famoso entre los alpinistas por su inaccesibilidad, sobre todo en la vertiente sur.El Dhaulagiri no fue conquistado sino hasta mediados del siglo XX. Aunque antes se sabía que la montaña rivalizaba en altitud con el Everest. Los alpinistas suizos que ascendieron en 1960 contaron por primera vez con el apoyo logístico de una avioneta. El equipo abrió una ruta a la cumbre que ahora se considera clásica.8. ManasluLa altitud de esta montaña es de 8.163 metros sobre el nivel del mar. El segundo nombre de la montaña es Kutang, que significa "montaña de los espíritus" en sánscrito. Los habitantes locales creen que antes de ascender a la montaña hay que obtener el permiso de un sabio, solo entonces se logrará.En 1998 se creó el Parque Nacional de Manaslu alrededor de la montaña, que ahora está cubierta por una ruta de senderismo. Durante la ruta, los turistas pueden tomar fotos increíblemente bellas de las montañas, así como ver pangolines, pandas rojos y ovejas azules.El Manaslu se considera una cúspide peligrosa, ya que la tasa de mortalidad de alpinistas aquí es bastante alta, un 17,8% según el registro histórico.9. Nanga ParbatCon una altitud de 8.126 metros sobre el nivel del mar, el Nanga Parbat se cuenta, junto con el Annapurna y el K-2, entre las tres montañas más riesgosas para su ascenso. Lo imprevisible de las condiciones atmosféricas en esta montaña es notable, ya que en cuestión de minutos puede pasar de un cielo despejado a una repentina tormenta de nieve.Situado en Pakistán, en la parte más extrema y noroccidental del Himalaya occidental, el Nanga Parbat colinda con una llanura caracterizada por un clima predominantemente caluroso. Aquí, las corrientes de aire cálido y frío colisionan, generando cambios climáticos repentinos.El 3 de julio de 1953, Hermann Buhl, integrante de una expedición germano-austríaca, logró el primer ascenso exitoso al Nanga Parbat, marcando un episodio sin igual en la historia de la conquista de cimas de más de 8.000 metros de altitud.10. AnnapurnaPoseedor de una altitud de 8.091 metros sobre el nivel del mar, el Annapurna forma parte del parque nacional del mismo nombre, abarcando una extensión de 7.629 kilómetros cuadrados. La región circundante cuenta con numerosos lagos, incluyendo uno de los más elevados del mundo, el Tilicho, que reposa a una altitud de 4.949 metros sobre el nivel del mar.Siguiendo la tendencia del Everest, el Annapurna también está experimentando un crecimiento. Según el profesor Roger Bilham, del Instituto Conjunto para la Investigación de la Conservación, en particular, el terremoto en Nepal de 2015 provocó una expansión de aproximadamente 20 cm para esta montaña.

