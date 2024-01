https://sputniknews.lat/20240125/la-corrupcion-esta-fuera-de-control-senador-de-eeuu-insta-a-sus-colegas-negarle-mas-ayuda-a-kiev-1147704494.html

"La corrupción está fuera de control": senador de EEUU insta a sus colegas negarle más ayuda a Kiev

"La corrupción está fuera de control": senador de EEUU insta a sus colegas negarle más ayuda a Kiev

El senador estadounidense James David Vance instó el 24 de enero a sus colegas republicanos a rechazar cualquier nueva ayuda a Ucrania después de que un... 25.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-25T17:03+0000

2024-01-25T17:03+0000

2024-01-25T17:03+0000

internacional

política

eeuu

📰 suministro de armas a ucrania

congreso de eeuu

partido republicano (eeuu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/19/1147706072_475:160:1763:884_1920x0_80_0_0_dd5dd47cec18f2aae8ebc2d1527db527.jpg

"Simplemente, no tenemos ni idea de adónde ha ido a parar gran parte de nuestro dinero para Ucrania. La corrupción está fuera de control. Una razón más para rechazar seguir ayudando", afirmó el político.James David Vance, senador republicano por el estado de Ohio, envió un memorando a sus colegas republicanos en el que advertía de "fallos sistémicos" en el seguimiento de la asistencia estadounidense a Kiev y pidió que no aprobaran nuevos paquetes de ayuda en el Congreso. En el memorándum, Vance también rechazó las afirmaciones de que no existen pruebas de transferencias ilícitas de armas suministradas a Ucrania, señalando que un reciente informe del inspector general del Pentágono advertía de que EEUU no dispone de mecanismos adecuados "para determinar si las armas han caído en manos equivocadas".El informe de la oficina del inspector general del Departamento de Defensa, publicado en enero, afirmaba que el Pentágono no hizo un seguimiento adecuado de más de 1.000 millones de dólares en armas enviadas a Ucrania, y aún no está claro si se desviaron algunas de ellas.La nota de Vance fue publicada en vísperas de una reunión republicana a puerta cerrada sobre Ucrania, en la que los legisladores debatieron la ayuda adicional a ese país.Los republicanos del Congreso han estado presionando al presidente Joe Biden para que mejore la supervisión de las armas por valores de miles de millones de dólares, que su Administración entregó a Kiev, mientras la Casa Blanca lucha por conseguir que el Congreso apruebe más fondos para Ucrania, que actualmente se han agotado.Senadores estadounidenses y funcionarios de la Administración de Biden llevan semanas negociando un acuerdo que proporcione a la Casa Blanca más de 100.000 millones de dólares en fondos suplementarios para Ucrania, Israel y otras prioridades, incluida la seguridad de las fronteras estadounidenses.No obstante, los legisladores republicanos no van a apoyar la petición suplementaria de Biden si no incluye cambios políticos significativos para detener la afluencia de inmigrantes que llegan a la frontera sur de EEUU.

https://sputniknews.lat/20240123/la-sociedad-debe-comprender-que-eeuu-no-apoyara-a-ucrania-para-siempre-1147643477.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, eeuu, 📰 suministro de armas a ucrania, congreso de eeuu, partido republicano (eeuu)