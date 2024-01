https://sputniknews.lat/20240125/zajarova-el-temor-de-occidente-a-perder-su-dominio-amenaza-con-una-tercera-guerra-mundial-1147711429.html

Zajárova: el temor de Occidente a perder su dominio amenaza con una tercera guerra mundial

Zajárova: el temor de Occidente a perder su dominio amenaza con una tercera guerra mundial

La amenaza de una hipotética tercera guerra mundial y el uso de armas nucleares provienen del temor de Occidente a perder su dominio global, declaró la... 25.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-25T18:21+0000

2024-01-25T18:21+0000

2024-01-25T18:59+0000

maría zajárova

internacional

rusia

política

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/19/1147712679_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_0fef2c0dde9317faca948355b3b2049d.jpg

"Los intentos de Occidente de revertir, a cualquier precio, la tendencia objetiva hacia la pérdida de su antiguo dominio mundial" son la principal fuente de amenaza de una hipotética tercera guerra mundial con el uso de armas nucleares, enfatizó María Zajárova.Por nuestra parte, continuó, "seguiremos demostrando a nuestros oponentes en la práctica que su línea es inútil y persiguiendo los objetivos que el presidente ruso se fijó como parte de la operación militar especial". "Después, analizaremos a fondo hasta qué punto EEUU y sus aliados estarán dispuestos a seguir el principio fundamental de la seguridad indivisible e igual para todos. Deben reconocer que no puede reforzarse a costa de debilitar la seguridad de los demás (...) Si nuestras contrapartes occidentales 'están maduras' para una conversación franca, estaremos preparados. Pero no rogaremos ni haremos concesiones", declaró.En relación con el diálogo entre Moscú y Washington, la portavoz destacó que su perspectiva depende totalmente de las intenciones de EEUU de negociar honestamente, sobre la base del respeto mutuo y la consideración de los intereses de cada uno. "Hasta ahora, por lo que vemos, no está dispuesto a ello ni siquiera en teoría", subrayó. Agregó que Rusia, junto con un amplio abanico de socios de Eurasia, África y América Latina, está dispuesta a trabajar en favor de la estabilización y armonización de las relaciones internacionales y de su reconstrucción "sobre bases más igualitarias". "El orden internacional debe basarse en el principio de la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre ellos debe basarse en el equilibrio de intereses. Deben descartarse los dobles raseros y los intentos de imponer a los Estados modelos de desarrollo, actitudes ideológicas y valores ajenos", explicó Zajárova.La diversidad cultural implica "poner fin al dominio de EEUU"El Concepto Actualizado de la Política Exterior de Rusia fue aprobado por el presidente ruso, Vladímir Putin, el 31 de marzo de 2023 y toma en consideración los profundos cambios que experimenta el mundo. Tiene por objetivo crear unas condiciones favorables para el desarrollo de Rusia, garantizando su seguridad, soberanía e integridad territorial, indicó la portavoz de la Cancillería rusa. La vocera enfatizó que Rusia está abierta a la cooperación internacional en pie de igualdad para abordar tareas e intereses comunes. Su política exterior es "pacífica, coherente y pragmática, basada en el respeto de los principios y normas del derecho internacional", subrayó. Asimismo, la política exterior rusa aspira a "formar un mundo multipolar, la igualdad de los Estados con derecho a elegir su propio modelo de desarrollo". Zajárova hace hincapié en que Rusia está a favor de la diversidad cultural y civilizacional del mundo. Esta estrategia implica "poner fin al dominio de EEUU", sobre todo en el ámbito financiero, y "limitar la influencia de los Estados hostiles en las organizaciones internacionales", detalló.Los responsables del sufrimiento de la población civil del Donbás tendrán que rendir cuentas En sus palabras, las fuerzas del orden rusas registran y documentan minuciosamente las atrocidades cometidas por los neonazis ucranianos, sin limitarse al periodo de la operación militar especial. El sufrimiento de la población civil del Donbás comenzó mucho antes, allá por 2014, y los responsables también serán llevados ante la justicia, recordó. Precisó que solo en Ucrania hoy los niños van a la escuela en el primer grado con "canciones que llaman a matar a los rusos, solo allí queman libros, como lo hicieron en el Tercer Reich, y celebran procesiones de antorchas en las calles". Occidente no ha abandonado su objetivo de infligir una "derrota estratégica" a Rusia, aunque ahora reformuló el objetivo para que diga "impedir que Rusia gane". "Utilizando a Ucrania como herramienta para ello, le está proporcionando una ayuda militar en masa, suministrándole armas, incluidas municiones de racimo y proyectiles de uranio empobrecido, que suponen una amenaza para la salud de las generaciones futuras y para el medio ambiente. Washington y sus satélites son muy conscientes de que sin su apoyo Ucrania se derrumbará de forma inminente", expresó la vocera.Añadió que las FFAA rusas tienen actualmente la iniciativa estratégica a lo largo de toda la línea de contacto, todas las tareas a las que se enfrentan se cumplirán. A mediados de diciembre de 2023, el mandatario reiteró que la operación militar especial continuará hasta que Rusia logre la desnazificación, la desmilitarización y la neutralidad de Ucrania.

https://sputniknews.lat/20240124/lavrov-ofrece-una-rueda-de-prensa-tras-su-visita-a-la-onu-1147662534.html

https://sputniknews.lat/20240125/nuestra-administracion-no-lo-dira-en-eeuu-revelan-el-numero-de-sus-mercenarios-muertos-en-ucrania-1147698930.html

https://sputniknews.lat/20240124/ya-no-se-ve-el-optimismo-la-superioridad-militar-rusa-ya-estaria-siendo-mas-evidente-en-ucrania-1147652253.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

maría zajárova, rusia, política, eeuu