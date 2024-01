https://sputniknews.lat/20240126/el-caos-y-la-violencia-no-tienen-final-en-haiti-1147759141.html

El caos y la violencia no tienen final en Haití

Un reciente informe de la ONU revela el avance de las pandillas en un país inmerso en una larga crisis. En otro orden, conversamos con el candidato a vicepresidente de Panamá, Richard Morales.

La enviada especial de Naciones Unidas, María Isabel Salvador, informó de un incremento sin precedentes de la violencia de las pandillas que azota a Haití. La cifra de muertos, heridos y secuestrados se duplicó con creces durante 2023.La funcionaria de ONU informó que 2023 cerró con 8.400 víctimas de la violencia de las pandillas, un aumento del 122% con respecto al año anterior.La enviada especial de la ONU fue categórica con la situación del país. "No puedo exagerar la gravedad de la situación, donde múltiples crisis prolongadas han alcanzado un punto crítico”, lamentó.A criterio del entrevistado, al Ejecutivo liderado por el primer ministro Ariel Henry "no le interesa solucionar los graves problemas nacionales, por ejemplo la seguridad. No existe la voluntad, este Gobierno no quiere organizar elecciones; las últimas fueron en 2016. El país no tiene Parlamento desde 2020".En tanto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que más de la mitad de las personas desplazadas en el país lo hicieron durante el año 2023.Solo en diciembre, más de 310.000 dejaron sus hogares, cifra que ilustra el empeoramiento de la situación humanitaria y de seguridad.El canciller Jean Víctor Généus aseguró que el pueblo haitiano "no puede más con la barbarie de las pandillas armadas".El escritor entrevistado dijo que las declaraciones del ministro son la muestra de un Gobierno que "no hace nada y solo le interesa mantenerse en el poder"."Hay pandillas, que están matando al pueblo haitiano, vinculadas a grupos económicos y políticos del país. Se mata, secuestra, se roba mercaderías, se trafica drogas y armas, y hasta controlan puertos”, sentenció el entrevistado.Se calcula que unas 300 pandillas controlan el 80% de la capital Puerto Príncipe y se les responsabiliza del 83% de los asesinatos y agresiones del año pasado, según la experta de la ONU.En otro orden, conversamos con el docente universitario y politólogo panameño Richard Morales, candidato a vicepresidente de la aspirante Maribel Gordón (independientes) en Panamá.En órbita se transmite en Argentina por Concepto FM 95.5, de lunes a viernes de 7 a 9 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

