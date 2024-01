https://sputniknews.lat/20240126/encuesta-trump-lleva-ventaja-sobre-biden-rumbo-a-las-elecciones-presidenciales-1147718045.html

Encuesta: Trump lleva ventaja sobre Biden rumbo a las elecciones presidenciales

Trump tiene más posibilidades de ganar la revancha con el presidente Joe Biden en las elecciones presidenciales de este año, esto según una reciente encuesta... 26.01.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con una encuesta de Reuters/Ipsos, el expresidente Donald Trump aventaja al presidente demócrata Joe Biden por seis puntos porcentuales, tras las victorias que ha obtenido el magnate en las primarias presidenciales del Partido Republicano realizadas en Iowa y New Hampshire.La encuesta realizada entre 1.250 adultos de todo Estados Unidos, mostró que Trump aventaja a Biden por un 40% a 34%, mientras que el 26% restante no está seguro o piensa votar a otra persona o a nadie. La encuesta tenía un margen de error de tres puntos porcentuales.Reuters destaca que la ventaja de seis puntos de Trump sobre su contrincante demócrata se mantuvo incluso cuando se dio a los encuestados la opción de votar a candidatos de terceros partidos, incluido el activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr. con un 36% de apoyo a Trump, un 30% a Biden y un 8% a Kennedy.En general, resalta Reuters, la encuesta dio numerosas señales de que los votantes no están contentos con sus opciones. El 70% de los encuestados se mostró de acuerdo con la afirmación de que Biden no debería presentarse a la reelección, mientras que el 56% piensa lo mismo sobre Trump.La edad de los candidatos también es un factor de descontento, especialmente en el caso de Biden, pues el 75% de los encuestados se mostraron de acuerdo con la afirmación de que Biden, a sus 81 años, era demasiado mayor para trabajar en el Gobierno, mientras que el 50% dijo lo mismo sobre Trump, quien regresaría a La Casa Blanca a los 78 años.Esta sería la primera encuesta reconocida que da una ventaja importante a Donald Trump en la carrera hacia La Casa Blanca, pues otras anteriores registraban un empate o alrededor de un punto porcentual de ventaja para alguno de los aspirantes.Una encuesta presentada el 10 de enero también por Reuters/Ipsos daba un empate entre Biden y Trump con el 35% de apoyo para cada uno entre los votantes demócratas y republicanos. 15 días después, Trump ya logró obtener una ventaja de 6 puntos a Biden.

