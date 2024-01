https://sputniknews.lat/20240126/estoy-al-borde-del-colapso-los-soldados-ucranianos-luchan-hasta-con-su-propia-edad-1147725056.html

"Estoy al borde del colapso": los soldados ucranianos luchan hasta con su propia edad

La mayoría de las tropas que están combatiendo en el frente en Ucrania son hombres mayores de 40 cuyas mermadas capacidades físicas están complicando la... 26.01.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con el reporte, no se dispone de cifras oficiales sobre la media de edad en el Ejército ucraniano, pero se calcula que ronda los 43 años. Como referencia, el miembro medio en servicio activo de las fuerzas armadas estadounidenses tenía 28 años en 2021. Y el año pasado, la edad media del personal de las fuerzas armadas del Reino Unido era de 31 años."Estoy al borde del colapso", dijo al Times un soldado de 50 años que se recuperaba de heridas de metralla en Járkov, una ciudad del noreste de Ucrania. El militar dijo que le habían ordenado volver al frente lo antes posible y que tendría que caminar kilómetros para llegar a las posiciones de su unidad. "No puedo defraudar a los muchachos", dijo."La edad media de los soldados de mi batallón es de 45 años", afirmó al periódico británico Dmytro Berlym, comandante de la 32ª brigada ucraniana, cerca de Kupiansk, una ciudad cerca de la frontera con Rusia. "A esa edad, es difícil cumplir las tareas. Para algunos, incluso llevar munición y chalecos antibalas a las posiciones de primera línea es duro". No había afluencia de soldados más jóvenes para asumir la carga, y los que combatían seguían muriendo, añadió. "La gente se está quedando sin efectivos y la calidad de los refuerzos es cada vez más baja".Según el Times, Serhiy Leshchenko, asesor del jefe de gabinete del presidente Zelensky, declaró en noviembre que había oído "cifras aterradoras" sobre algunas brigadas encargadas de asaltar posiciones rusas en las que la edad media era de 54 años.Conforme a la legislación ucraniana, los hombres pueden alistarse voluntariamente para luchar a partir de los 18 años, pero no pueden ser movilizados hasta los 27. Una nueva ley de reclutamiento está a punto de rebajar la edad mínima para alistarse. Una nueva ley de reclutamiento está a punto de rebajar la edad mínima a 25 años. El servicio militar es obligatorio para los hombres de entre 18 y 20 años, pero no pueden ser movilizados.Aunque los hombres de entre 18 y 60 años tienen prohibido salir de Ucrania en virtud de la ley marcial impuesta al comienzo del conflicto, al menos 650.000 hombres en edad de combatir han huido a Europa en los últimos dos años, según datos de la Unión Europea citados por la BBC.De acuerdo con el reportaje del diario británico, el predominio de soldados de edad avanzada en el ejército ucraniano refleja una crisis demográfica que podría tener graves consecuencias para la recuperación del país tras el conflicto. La edad media de Ucrania es de 40 años y su población se redujo de 52 millones tras el colapso de la Unión Soviética a unos 37 millones el año pasado, incluidas las zonas controladas por las fuerzas rusas. Se prevé que la esperanza media de vida de un hombre ucraniano en 2023-24 sea de sólo 57 años, mientras que para las mujeres es de 70 años.Según escribió el año pasado Ella Libanova, directora del Instituto Ptoukha de Demografía y Estudios Sociales de Kiev, no se espera que estas cifras vuelvan a los niveles de antes de el conflicto, 66 y 76 años, al menos hasta 2032.

