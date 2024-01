https://sputniknews.lat/20240113/ucranianos-arriesgan-su-vida-para-evitar-ser-reclutados-1147365722.html

Ucranianos arriesgan su vida para evitar ser reclutados

El Ejército de Ucrania busca por todos los medios hacerse de nuevos reclutas para enfrentar a Rusia, pero cada vez menos jóvenes quieren participar en el... 13.01.2024, Sputnik Mundo

Según publica el diario británico The Times, el año pasado los guardias fronterizos ucranianos detuvieron a varios jóvenes ucranianos que buscaban cruzar el río Tisza, que hace frontera con Rumanía y Hungría, para evitar ser reclutados y enviados al campo de batallas.Algunos jóvenes se lanzaban a las rápidas corrientes invernales con trajes de neopreno y chalecos salvavidas. Otros utilizaron neumáticos de automóvil o anillas de goma para realizar la peligrosa travesía.Desde el inicio del conflicto armado, la Guardia fronteriza de Ucrania ha detenido a más de 17.000 ucranianos intentando abandonar el país ilegalmente. De igual forma, ha contabilizado más de 20.000 intentos frustrados de huir del país por parte de hombres en edad militar que buscan evitar ser reclutados.Estos intentos de deserciones se siguen presentando cuando un nuevo proyecto del de ley que pretende movilizar a otros 500.000 hombres para el servicio militar. Entre las cláusulas del proyecto de ley, que se está tramitando en el Parlamento ucraniano, se incluyen la reducción de la edad de reclutamiento de 27 a 25 años, la limitación de las exenciones de reclutamiento, la movilización de hombres por Internet y el aumento de las penas para quienes eviten el reclutamiento. De acuerdo con The Times, actualmente, los hombres intentan todos los días cruzar las fronteras entre Ucrania, Rumanía y Hungría, arriesgándose para penetrar en los bosques o cruzar el Tisza. El medio también destaca que muchos jóvenes no logran la hazaña y terminan muertos. "Desde 2022, la unidad de Mukachevo de la Guardia fronteriza ha sacado los cadáveres de 19 hombres que se ahogaron intentando cruzar el río y ha encontrado otros cinco muertos por congelación en los bosques", agrega.

