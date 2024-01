https://sputniknews.lat/20240126/frenar-los-flujos-migratorios-interes-real-o-conveniencia-electoral-1147758881.html

Frenar los flujos migratorios: ¿interés real o conveniencia electoral?

Tan solo en el último mes se realizaron dos reuniones de alto nivel presididas por el secretario de Estado del Gobierno de Joe Biden, Antony Blinken, y la canciller mexicana, Alicia Bárcenas. Además, una comisión de tres congresistas texanos, Tony González, Randy Weber y Michael McCaul acaban de cumplir una visita a México con el fin de presionar a su vecino latinoamericano para reforzar los controles migratorios.Las presiones se dan en momentos en que hay una escalada de tensiones entre el Gobierno de Texas y el federal de Estados Unidos por el endurecimiento de las medidas migratorias llevadas a cabo por el gobernador de la entidad, Greg Abbott.Según él, las reuniones bilaterales "forman parte de los discursos de los de los precandidatos, hay una presión de parte de los republicanos hacia el presidente Biden" para que controle la migración irregular no con discursos, sino con resultados. "[Los republicanos quieren] que se aprueben fondos para combatir el problema, porque también está el tema del fentanilo, el tráfico de drogas, el tráfico de personas; y probablemente todo ese coctel de asuntos son de interés para Estados Unidos en el sentido de que quieren ver mayor colaboración de parte de México", considera Zepeda. En la última reunión celebrada en Washington, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, informó que se lograron al menos 10 acciones para frenar los flujos migratorios, entre ellos "definir un parámetro más al sur del paralelo 10 del planeta para ingresar a la plataforma CBP One, para facilitar procedimientos migratorios" y realizar "una visita conjunta al Darién, eso en acompañamiento de autoridades de Colombia y Panamá", entre otras dinámicas.Uno de estos puntos también implica dar seguimiento a las acciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, desde Washington. A la par, México reforzará la red consular en Texas, con mayores medidas de protección a su comunidad migrante.De acuerdo con Zepeda, aunque es posible que Estados Unidos suba la presión, incluso amenazando con imponer aranceles a México como lo hizo Donald Trump en junio del 2019, cuando era presidente, el académico descarta que México acepte ser la figura del "tercer país seguro", en el que Estados Unidos pueda enviar a su territorio a los migrantes que están en espera de asilo."En estos meses que viene el tema de las campañas políticas en Estados Unidos y se empata con la campaña interna, es poco factible que México ceda ante la posibilidad de ser un tercer país seguro. (…) Algunos republicanos, sobre todo el año pasado, criticaban a México que no hacía lo suficiente o que no se miraba ese esfuerzo", comenta el investigador de América del Norte.El experto afirma que desde hace 20 años México ha concebido a la migración y la seguridad "en un mismo saco", por lo que se ha visto obligado a colaborar con Washington, alineando sus políticas migratorias a los intereses estadounidenses.

