https://sputniknews.lat/20240126/mexico-celebra-medidas-impuestas-por-la-cij-a-israel-para-evitar-el-genocidio-en-gaza-1147750470.html

México celebra medidas impuestas por la CIJ a Israel para evitar el genocidio en Gaza

México celebra medidas impuestas por la CIJ a Israel para evitar el genocidio en Gaza

El Gobierno de México celebró las medidas anunciadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU para Israel, que debe hacer todas las acciones... 26.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-26T16:50+0000

2024-01-26T16:50+0000

2024-01-26T16:50+0000

américa latina

méxico

israel

cij

📰 conflicto palestino-israelí

palestina

benjamín netanyahu

andrés manuel lópez obrador

alicia bárcena

franja de gaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/1a/1147749608_0:327:2965:1995_1920x0_80_0_0_2205affad039d89a410532ebe79aaf36.jpg

"México da la bienvenida a la decisión sobre medidas provisionales emitida el día de hoy por la CIJ como un importante paso para lograr que cesen las hostilidades y el alto costo en vidas humanas especialmente" de mujeres, niñas y niños, dijo la canciller mexicana, Alicia Bárcena, en la red social X, antes Twitter.La Administración encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido una postura neutra sobre la situación que se vive en la zona desde el 7 de octubre de 2023, cuando el movimiento palestino Hamás atacó Israel desde la Franja de Gaza y que, como represalia ante ello, Tel Aviv inició ataques masivos. Esto ha dejado más de 26.000 personas fallecidas.No obstante, el 18 de enero pasado, México y Chile remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) la situación de Palestina para la investigación de posibles crímenes contra civiles en dicho territorio."La intervención de la CPI cobra particular relevancia ante los numerosos informes de Naciones Unidas que dan cuenta de muy numerosos incidentes que pueden constituir crímenes de la competencia de la CPI de acuerdo con el Estatuto de Roma", afirmaron los Gobiernos de ambos países latinoamericanos.Un hito en La HayaHoras antes, la presidenta de la Corte de La Haya, Joan Donoghue, explicó que Israel debe tomar medidas para prevenir acciones como "el asesinato de miembros de un grupo; daños corporales o mentales graves a miembros de un grupo; la creación deliberada de unas condiciones de vida que tienen por objetivo la destrucción física total o parcial de un grupo".De acuerdo con Donoghue, Israel debe garantizar que su Ejército no cometa ninguna de las acciones mencionadas. Además, instó al Gobierno de Benjamín Netanyahu a que tome medidas urgentes para garantizar la entrega de ayuda humanitaria al enclave palestino.La CIJ celebró el 11 y 12 de enero pasados, audiencias sobre la demanda de Sudáfrica contra Israel, acusado de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza.En su discurso, Sudáfrica pidió al tribunal obligar a Israel a detener la operación militar en el enclave palestino, garantizar que sus habitantes tengan acceso a alimentos, agua y ayuda humanitaria, y a no impedir el acceso de las misiones internacionales a Gaza.Israel participó en el proceso, aunque no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de la ONU y hasta ahora ha ignorado sus procedimientos o decisiones. Según Tel Aviv, la demanda sudafricana es una explotación de la Corte y carece de pruebas, mientras Pretoria "colabora con el grupo terrorista, que aboga por destruir el Estado de Israel".

https://sputniknews.lat/20240125/hamas-e-isael-estan-discutiendo-otro-acuerdo-sobre-los-rehenes--1147701634.html

https://sputniknews.lat/20240124/nicaragua-pide-a-la-haya-participar-en-caso-contra-israel-por-presunto-genocidio-en-gaza-1147675206.html

méxico

israel

palestina

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, israel, cij, 📰 conflicto palestino-israelí, palestina, benjamín netanyahu, andrés manuel lópez obrador, alicia bárcena, franja de gaza, corte penal internacional (cpi)