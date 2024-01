https://sputniknews.lat/20240126/la-cij-ordena-a-israel-tomar-todas-las-medidas-para-evitar-el-genocidio-en-gaza-1147747769.html

La CIJ ordena a Israel tomar todas las medidas para evitar el genocidio en Gaza

LA HAYA (Sputnik) — La Corte Internacional de Justicia de la ONU (CIJ) ordenó a Israel que tome todas las medidas necesarias para impedir el genocidio en la... 26.01.2024, Sputnik Mundo

"Israel debe (...) tomar todas las medidas con respecto a los residentes de la Franja de Gaza para impedir la realización de todos los actos de conformidad con el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio", así anunció Donoghue la decisión provisional. La presidenta señaló que Israel debe tomar medidas para prevenir acciones como "el asesinato de miembros de un grupo; daños corporales o mentales graves a miembros de un grupo; la creación deliberada de unas condiciones de vida que tienen por objetivo la destrucción física total o parcial de un grupo".De acuerdo con Donoghue, Israel debe garantizar que su Ejército no cometa ninguna de las acciones mencionadas.Además, instó a Israel a que tome medidas urgentes para garantizar la entrega de ayuda humanitaria al enclave palestino."Victoria decisiva para el Estado de derecho internacional"Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Sudáfrica calificó la decisión de la CIJ sobre la demanda contra Israel de una "victoria decisiva para el Estado de derecho internacional".Sudáfrica agradeció a la CIJ "su pronta decisión" y señaló que es importante para la aplicación del Estado de derecho."Sudáfrica espera sinceramente que Israel no actúe de tal manera que frustre la aplicación de esta orden, como amenazó públicamente con hacer, sino que, por el contrario, actúe a favor de su pleno cumplimiento, como se ve obligado a hacer", resaltó el ministerio.La ministra de Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, declaró ante la prensa que para aplicar la decisión de la CIJ "será necesario un alto el fuego" porque "sin esto, la decisión, de hecho, no funciona".Las decisiones de CIJ "se adoptaron en interés de la humanidad"Palestina también saludó el fallo de la CIJ, informó el ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Riyad Maliki."Una marca de vergüenza que no se borrará durante generaciones"Asimismo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó que la decisión de la CIJ "rechazó con razón la escandalosa exigencia de negar" a Israel el derecho a la autodefensa básica.El mandatario israelí añadió que Israel continuará la guerra hasta la "victoria absoluta", hasta que todos los rehenes sean devueltos y Gaza ya no sea una amenaza para Israel.La CIJ celebró, los días 11 y 12 de enero, audiencias sobre la demanda de Sudáfrica contra Israel, acusado de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza.En su discurso, Sudáfrica pidió al tribunal que obligue a Israel a detener la operación militar en el enclave palestino, garantizar que sus habitantes tengan acceso a alimentos, agua y ayuda humanitaria, y a no impedir el acceso de las misiones internacionales a Gaza.Israel participó en el proceso, aunque no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de la ONU y hasta ahora ha ignorado sus procedimientos o decisiones. Según Israel, la demanda sudafricana es una explotación de la Corte y carece de pruebas, mientras Pretoria "colabora con el grupo terrorista, que aboga por destruir el Estado de Israel".El pasado 7 de octubre, el movimiento Hamás atacó Israel desde la Franja de Gaza, causando unos 1.200 muertos, cerca de 5.500 heridos y capturando a unos 250 rehenes.En represalia, Israel declaró la guerra a Hamás e inició ataques masivos contra las instalaciones civiles y otras en Gaza, al tiempo que imponía un bloqueo total al enclave palestino, cortando el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible. El 27 de octubre, Israel lanzó una incursión terrestre a gran escala en la Franja de Gaza.Los ataques israelíes han dejado hasta la fecha más de 26.000 muertos y casi 64.500 heridos en el enclave palestino.Del 24 de noviembre al 1 de diciembre, durante una tregua humanitaria pactada con la mediación conjunta de Catar, Egipto y Estados Unidos, se canjearon 80 rehenes israelíes de Hamás, en su mayoría mujeres y niños, por 240 presos palestinos sin delitos de sangre. Además, las milicias palestinas liberaron a casi 30 cautivos más, en su mayoría tailandeses residentes en Israel. Unos 130 rehenes todavía permanecen cautivos en Gaza.Al expirar la tregua, las operaciones bélicas se reanudaron y el flujo de ayuda humanitaria que llega al sur del enclave palestino desde Egipto se redujo nuevamente a una quinta parte de lo que Gaza recibía antes de esa guerra, según la ONU.Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto al fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

