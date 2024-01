https://sputniknews.lat/20240123/conflicto-en-yemen-podria-acabar-peor-que-vietnam-y-parecerse-mas-a-argelia-1147630844.html

Conflicto en Yemen "podría acabar peor que Vietnam y parecerse más a Argelia"

Después de que diez días de bombardeos continuados en Yemen no consiguieran detener los ataques de los hutíes contra buques de transporte marítimo en el mar... 23.01.2024, Sputnik Mundo

La campaña, que aún no ha sido autorizada por el Congreso, fue promovida por la administración de Biden en respuesta a los ataques de las fuerzas hutíes contra buques de transporte marítimo que, de acuerdo con afirmaciones de los rebeldes, están conectados con Israel. Tras los primeros ataques aéreos estadounidenses contra Yemen, los hutíes anunciaron que responderían de la misma manera.Los rebeldes yemeníes exigen que Israel detenga su campaña militar en Gaza. El periodista libanés Laith Marouf declaró a Sputnik que el conflicto podría acabar peor que Vietnam y parecerse más a Argelia."Argelia fue el último [estertor] de la era imperialista francesa y Francia estaba retrocediendo hacia sus fronteras... hicieron falta 6 millones de argelinos muertos, martirizados, para que Francia pusiera fin a su visión imperialista", explicó Marouf. "Palestina definitivamente requerirá un precio más alto en números humanos que la liberación de Argelia, porque Israel como colonia es la piedra angular y la joya del imperialismo estadounidense".Esta lealtad a Israel procede del sionismo religioso de la élite occidental, afirma el periodista. "Sabemos que Biden va a tener que enfrentarse a Trump, y ambos van a tener que defender, demostrar que son más sionistas que el otro", agrega.El periodista libanés comentó también un reciente informe según el cual oficiales militares israelíes ordenaron a las tropas disparar a los cautivos israelíes el 7 de octubre, como parte de la aplicación de la directiva Aníbal.Marouf señaló que Hamás no podía tener conocimiento del festival musical, que tuvo lugar cerca de la frontera y de una base militar israelí, porque se prolongó un día más. "Ni siquiera sabían que se estaba celebrando la rave", explicó Marouf. "Llegaron helicópteros israelíes y bombardearon indiscriminadamente a los propios juerguistas de la rave que intentaban escapar con sus propios coches. Así que tenemos estas decenas de coches, si no cientos de coches, que se apilan en el lado de Gaza de esa rave, que se quemaron a cenizas con estos misiles. Los propios militares israelíes mataron a los asistentes a la rave", expuso.Las condiciones humanitarias en Gaza, incluida la falta de alimentos, agua y medicinas y la propagación de enfermedades, provocarán aún más muertes y obligarán al "eje de la resistencia a acelerar su compromiso", afirmó Marouf, en referencia a los países y fuerzas de Oriente Medio que se han opuesto a la campaña de Israel en Gaza.

