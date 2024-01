https://sputniknews.lat/20240126/un-panorama-sombrio-los-altos-precios-de-la-energia-agobian-a-los-siderurgicos-europeos-1147743977.html

"Un panorama sombrío": los altos precios de la energía agobian a los siderúrgicos europeos

"Un panorama sombrío": los altos precios de la energía agobian a los siderúrgicos europeos

Un actor importante en la fabricación europea de acero y el mayor fabricante de ese metal de la República Checa, Liberty Steel Ostrava, cesó su actividad... 26.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-26T13:44+0000

2024-01-26T13:44+0000

2024-01-26T13:44+0000

economía

📈 mercados y finanzas

república checa

🌍 europa

planta siderúrgica

🏛️ compañías

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/106278/10/1062781004_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_dfd9d8b6b6659d6d8527cdef64c9924c.jpg

Los trabajadores de Liberty Steel Ostrava, que puede producir hasta 3,5 millones de toneladas de acero al año, no volvieron al trabajo el 16 de enero, a pesar de que los medios de comunicación locales afirmaban que los empleados habían acordado reanudar su trabajo en esa fecha, informa el portal.La planta de Ostrava detuvo todas sus operaciones en diciembre de 2023, y el 21 de ese mes, el proveedor de energía TAMEH suspendió el suministro a la planta tras declararse en quiebra, alegando la falta de pagos de la siderúrgica. Al igual que en la República Checa, el encarecimiento del gas y "la mala coyuntura económica en toda Europa" siguen afectando a la demanda de acero, destaca Oilprice.En consecuencia, "la débil demanda de acero europea" llevó a la planta a cerrar su único alto horno operativo en octubre de 2023. En aquel momento, la empresa citó los altos precios del gas y "las malas circunstancias económicas en Europa" como causas del cierre, según el portal.Los responsables de la compañía programaron inicialmente la parada para dos semanas. Sin embargo, a mediados de enero de 2024 no se había vuelto a poner en marcha, "lo que dibuja un panorama sombrío para el futuro del centro siderúrgico checo", concluye el medio.Las dificultades económicas que experimentan industrias de Europa, incluida la de República Checa, se relacionan con las sanciones impuestas por Washington y la Unión Europea a Rusia como represalia por el inicio de su operación militar especial en Ucrania, ocurrida el 24 de febrero de 2022.Los bloqueos contra Rusia, uno de los mayores productores de petróleo del mundo y suministrador de gas a las industrias europeas, han generado un disparo en los precios de la energía en varios Estados del Viejo Continente.En particular, el aumento de los costes de producción provocado por los elevados precios de la energía ponen a la siderúrgica alemana al borde de la extinción. Desde Rusia, reiteraron en repetidas ocasiones que las medidas punitivas contra Rusia perjudican más a quienes las imponen y que la Unión Europea acabó en la posición de una colonia estadounidense.

https://sputniknews.lat/20231126/alemania-se-enfrentara-a-la-desindustrializacion-si-continua-la-fuga-de-empresas-1146051417.html

república checa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, república checa, 🌍 europa, planta siderúrgica, 🏛️ compañías, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia