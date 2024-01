https://sputniknews.lat/20240128/exanalista-del-pentagono-la-crisis-en-texas-es-como-nuestra-antigua-guerra-civil-1147793724.html

Exanalista del Pentágono: la crisis en Texas "es como nuestra antigua guerra civil"

Exanalista del Pentágono: la crisis en Texas "es como nuestra antigua guerra civil"

A pesar de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de EEUU sobre las barreras de alambre en la frontera de Texas, la Patrulla Fronteriza, una agencia federal, no se ha movido hasta ahora para derribar las barreras, subrayó el exanalista principal de política de seguridad en la Oficina del Secretario de Defensa de EEUU. El fondo de la cuestión es que la Patrulla Fronteriza "no quiere tener un enfrentamiento con los funcionarios estatales, muchos de los cuales probablemente viven uno al lado del otro la mayor parte del tiempo y trabajan en estrecha colaboración el resto del tiempo", explicó el experto.La situación actual en el sur de EEUU está convirtiéndose en una confrontación potencial entre el estado de Texas y 25 estados republicanos que le apoyan, por un lado, y el Gobierno federal, por otro, señala Maloof. "Vamos a ver hasta dónde llega", añade."Si nos fijamos en los estados implicados, la mayoría están justo en el centro y acercándose hacia el este. Y es realmente una clara división de estados azules contra estados rojos en el país por el momento, que es donde se han trazado las líneas políticas. Y todo esto está ocurriendo de cara a las elecciones de 2024. Tal y como van las cosas ahora, si Biden gana la reelección, podría haber una gran explosión en el país", apuntó Maloof. Esto sucede a tiempo que los demócratas piden a Biden que federalice la Guardia Nacional de Texas, poniendo así en peligro la Operación Estrella Solitaria del estado."No habría duda sobre una confrontación", advirtió Maloof. El experto recordó que algunos estados ya están trayendo sus guardias nacionales a Texas, mientras Montana y Arizona ya lo han hecho.Asimismo, Texas tiene sus propios recursos para protegerse, incluso sin la ayuda del Gobierno federal, señala el experto."El gobernador Abbott también tiene la policía de Texas y existen otros tipos de fuerzas policiales locales dispersas por todo el país que no están sujetas a la retirada federal, que pueden ser utilizadas de estos otros 25 estados. Además, varios de estos estados tienen milicias: organizaciones que podrían ofrecer sus servicios al estado de Texas. No estarían sujetos a ninguna retirada por parte del Gobierno federal", indicó Maloof. La resolución de la cuestión de la seguridad fronteriza está en la agenda de la Administración Biden debido a las disputas en el Congreso de EEUU sobre el nuevo paquete de ayuda más de 100.000 millones de dólares para Ucrania e Israel, promovido por el equipo del actual presidente estadounidense.El acuerdo que se está elaborando en el Senado consiste básicamente en permitir la entrega de fondos y la entrada de un cierto número de ilegales cada día, expuso el exanalista de Pentágono. Recuerda que cuando excede un cierto nivel, entonces los inmigrantes serán rechazados. Sin embargo, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declaró que el acuerdo posible no será aceptado en la Cámara Baja. "Básicamente, quieren detener la inmigración ilegal", señaló Maroof.

