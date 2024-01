https://sputniknews.lat/20240128/revelan-que-la-armada-britanica-carece-de-armas-adecuadas-para-la-operacion-en-el-mar-rojo-1147796981.html

Revelan que la Armada británica carece de armas adecuadas para la operación en el mar Rojo

28.01.2024

De acuerdo con una fuente del Ministerio de Defensa del Reino Unido, citada en el texto, el destructor británico HMS Diamond, asignado por Londres para la Operación Guardián de la Prosperidad en el mar Rojo, no tomó parte en los ataques contra objetivos terrestres hutíes, ya que no dispone de herramientas necesarias.A su vez, el ente castrense asegura que su destructor Tipo 45 (también llamado clase Daring), participa con éxito en la destrucción de drones del movimiento yemení Ansarolá, bajo el paraguas de la Fuerza Combinada de Operaciones (CTF, por sus siglas en inglés).Según la publicación, las capacidades de ataque terrestre de la Armada británica se limitan a la artillería situada en la proa de cada buque. Mientras que los estadounidenses recurren a los misiles Tomahawk, la única opción para las FFAA del Reino Unido son aviones o submarinos. Asimismo, la falta de misiles tierra-tierra coloca a la Armada británica en una posición vulnerable y suscita la preocupación de que no pueda competir de manera satisfactoria con las de Rusia o China, opina el excontralmirante Chris Parry, citado en el texto.El movimiento yemení Ansarolá, también conocido como los hutíes, prometió en noviembre de 2023 atacar cualquier barco asociado con Israel hasta que este pusiera fin a sus acciones militares en la Franja de Gaza.Esto llevó a Estados Unidos a anunciar la creación de una operación multinacional para asegurar la navegación en el Mar Rojo. Posteriormente, fuerzas estadounidenses y británicas lanzaron importantes ataques contra posiciones de los hutíes en un intento de reducir la capacidad de los rebeldes para atacar buques comerciales.Sin embargo, el 26 de enero, el portavoz militar de Ansarolá, Yaya Saré, informó que las fuerzas navales del movimiento atacaron un buque petrolero británico en el golfo de Adén, que se incendió tras ser alcanzado por un misil.

