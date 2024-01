¿Se acabó el amor? Bruselas permitiría ahogar el comercio de Ucrania con Europa

https://sputniknews.lat/20240128/se-acabo-el-amor-bruselas-permitiria-ahogar-el-comercio-de-ucrania-con-europa-1147787187.html

Ucrania cada vez más acorraladaSegún las palabras de Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión y responsable de Comercio, "tenemos que tener en cuenta las sensibilidades de los sectores agrícolas, especialmente en los países vecinos, que son los más afectados. Así que estamos estudiando la mejor manera de hacerlo, incluida la posibilidad de contar con salvaguardias no solo en caso de perturbaciones del mercado de la UE en su conjunto, sino también en caso de perturbaciones en un solo Estado miembro o en unos pocos".Y es que tras el inicio de la operación militar especial de Rusia, los Veintisiete decidieron levantar los aranceles sobre las importaciones ucranianas, incluidos los productos agrícolas.Pero la repentina llegada de cereales libres de impuestos inundó los mercados de países vecinos como Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria, algo que causó la indignación de sus agricultores, que veían las importaciones ucranianas de bajo costo como una competencia desleal. Así, los gobiernos de dichos países tomaron represalias imponiendo prohibiciones unilaterales y descoordinadas. Pero lo más 'gracioso' del tema, es que la Comisión las consideró ilegales, injustas y contrarias al principio de solidaridad, cuando precisamente lo del 'principio de la solidaridad' solo se aplica entre los países miembros del bloque, algo que Ucrania no es.El presidente de la consultora Ekai Center, Adrián Zelaia, fundamenta este viraje de Bruselas respecto a este tema, radica en el cambio de Gobierno reciente en Polonia, donde su nuevo primer ministro, Donald Tusk, anteriormente fue presidente del Consejo Europeo. Tusk, que además apenas tomó posesión del cargo, asumió la misma postura del anterior Gobierno, es decir, el rechazo a mantener las prebendas a Kiev."Lo que ha cambiado no es tanto el cuestionamiento del Gobierno [de Polonia] con respecto a estas importaciones que siguen haciendo un daño fortísimo al sector primario de los países del entorno, sino la relación de este Gobierno [actual de Polonia] y Bruselas", observa Zelaia.

