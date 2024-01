https://sputniknews.lat/20240129/eeuu-usa-a-ecuador-como-una-gran-base-militar-1147824336.html

EEUU usa a Ecuador como una gran base militar

¿Qué podemos esperar de las relaciones entre EEUU y América Latina en 2024? Dialogamos con el analista mexicano Aníbal García Fernández, magíster y licenciado... 29.01.2024, Sputnik Mundo

Las elecciones en EEUU, la migración, la energía, los semiconductores, las sanciones y bloqueos, son parte de los aspectos más importantes que centrarán las relaciones entre la potencia norteamericana con América Latina y El Caribe este año.El próximo mandatario estadounidense asumirá del cargo en enero de 2025. Sin embargo, este año electoral promete una batalla entre el actual presidente, el demócrata Joe Biden, y el exmandatario Donald Trump, del Partido Republicano."En Ecuador es muy notorio que se le permita a las fuerzas armadas de EEUU tener una carta abierta para estar en cualquier parte del territorio", dijo a Telescopio el analista mexicano Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en Estudios Latinoamericanos.A criterio del entrevistado, la situación ocurre en el marco de un acuerdo entre Washington y Quito, al que clasificó "sin antecedentes y de enorme magnitud".El 9 de enero, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró la guerra a los grupos narcocriminales que operan en el país. De allí su solicitud de apoyo a EEUU.Este pacto recuerda al Plan Colombia y a la iniciativa Mérida en México."El expresidente Rafael Correa [2007-2017] eliminó la base de Manta y ahora usan el territorio como una gran base militar. No son claras las intenciones. Si bien el tema de seguridad es delicado en Ecuador, no es para medidas de este tipo", agregó.Telescopio se transmite en Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 7 a 9 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Guatemala por Radio Victoria (870 AM) de lunes a viernes a las 10 horas Centroamérica.

