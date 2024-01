https://sputniknews.lat/20240129/paises-africanos-abandonan-la-cedeao-por-las-manipulaciones-de-occidente-y-la-otan-1147807395.html

Países africanos abandonan la Cedeao "por las manipulaciones de Occidente y la OTAN"

Occidente influye directamente en las decisiones que adopta la Cedeao, incluso forzando la imposición de sanciones devastadoras para la población de los... 29.01.2024, Sputnik Mundo

Malí, Níger y Burkina Faso "no tienen otra opción que salir" de la Cedeao (Comunidad Económica de los países de África Occidental) y "tomar el destino en sus propias manos", declaró el analista nigerino, Isufu Bubacar Kado Magagi. Denunció al respecto que los países occidentales y la OTAN "están manipulando la Cedeao".Como contrapeso a tal panorama, el experto constató la multipolaridad del mundo actual. En concreto, apuntó al papel del grupo BRICS, que representa ya el 36% del Producto Interno Bruto de la economía mundial y el 46% de la población. Señaló que los Estados de dicha organización internacional "están dispuestos a ayudar" a miembros salientes de la Cedeao.En cuanto a las perspectivas de la cooperación entre dichos países africanos y los Estados del grupo BRICS, analiza su potencial igualmente beneficioso, lo que "no es posible con países como Francia". De acuerdo con sus palabras, los países del grupo BRICS producen un gran número de bienes manufacturados que necesitan Malí, Níger y Burkina Faso, al tiempo que poseen valiosos recursos naturales en los que los primeros están interesados.Organización influida por "fuerzas extranjeras"Por su parte, el experto maliense y jefe de la Radio Couleurs Media, Abdul Diallo, también comparte la misma opinión, ya que, según su punto de vista, la salida de la Cedeao puede beneficiar a Malí, Níger y Burkina Faso en términos de seguridad y soberanía. Recordó que los tres Estados abandonan la organización que les impuso sanciones bajo la presión de Occidente.En sus palabras, estas sanciones tuvieron un gran impacto en la población, privándola a veces de asistencia sanitaria y medicamentos. Asimismo, la sociedad de los tres países está profundamente descontenta con la incapacidad de la Cedeao de resolver el problema de la inseguridad que sacude la región del Sahel."El principal problema sigue siendo la inseguridad. Cuando formábamos parte de la Cedeao, era esta la que debía asistirnos, ayudarnos a deshacernos de los terroristas. Pero la organización ha permanecido ciega y muda ante la gravedad de la situación de seguridad", explicó Abdul Diallo.No obstante, añadió, los tres países del Sahel pueden contar con la ayuda de Moscú, sobre todo en materia de suministros militares. "Podemos contar con el apoyo y la ayuda de nuestros amigos rusos, que han querido estar a nuestro lado y han aceptado vendernos material militar de última generación", recalcó el experto maliense."Una culminación lógica" para nuevo bloque en ÁfricaAsimismo, el experto del Centro de Estudios de África de la Escuela Superior de Economía de Rusia, Nikita Panin, cree que la retirada de Burkina Faso, Níger y Malí de la Cedeao puede fortalecer su propia unión integracionista: la Alianza de los Estados del Sahel.En sus palabras, dicha decisión era esperada, ya que los países de la Alianza de los Estados del Sahel sostenían desde noviembre de 2023 consultas sobre asuntos de seguridad, así como el futuro desarrollo socio-económico y financiero.Si este proyecto resulta ser un éxito, la Alianza puede parecer atractiva a otros Estados de la región, supuso el experto. Panin también apoyó la sugerencia de que el principal problema que Burkina Faso, Níger y Malí tienen con la Cedeao son las sanciones que se les han impuesto a pesar de ser miembros.En cuanto a la aspiración de los Estados de la Alianza del Sahel a renunciar al uso del franco CFA (de la Comunidad Financiera Africana) en sus pagos, Panin no piensa que logren hacerlo rápidamente. El 28 de enero, el Consejo Nacional por la Salvaguarda de la Patria (CNSP) nigerino publicó un comunicado conjunto de Níger, Malí y Burkina Faso, donde anunciaron su decisión de retirarse de la Cedeao.

