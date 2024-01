https://sputniknews.lat/20240129/putin-y-lukashenko-firman-un-plan-de-desarrollo-del-estado-de-la-union-hasta-2026-1147815592.html

Putin y Lukashenko firman un plan de desarrollo del Estado de la Unión hasta 2026

Putin y Lukashenko firman un plan de desarrollo del Estado de la Unión hasta 2026

SAN PETERSBURGO (Sputnik) — Los presidentes de Rusia y Bielorrusia, Vladímir Putin y Alexandr Lukashenko, firmaron un decreto sobre las principales direcciones... 29.01.2024, Sputnik Mundo

Las partes firmaron los documentos tras una reunión del Consejo Supremo del Estado de la Unión celebrada en la ciudad rusa de San Petersburgo.Ambos Estados firmaron también un memorando para profundizar la cooperación en el uso de energía nuclear con fines pacíficos y en altas tecnologías afines, comunicó la agencia noticiosa bielorrusa Belta.A tenor con los postulados de este memorando, la cooperación estratégica bielorruso-rusa se desarrollará en varios derroteros. "En primer lugar, en la esfera del uso no energético de tecnologías atómicas, en particular, en la creación en el territorio de Bielorrusia de un reactor nuclear de investigaciones multirramales, de un conjunto de laboratorios, de un centro multifuncional de radiación y de medicina nuclear", señala.Minsk y Moscú cooperarán también en proyectos no atómicos, tales como sistemas de acumulación de energía, el reciclaje de residuos domésticos e industriales y la eliminación del daño ecológico acumulado. Se dedicará una especial atención a fabricar los detectores de radiaciones ionizantes y sus componentes, así como a perfeccionar la infraestructura del aislamiento definitivo de los residuos radiactivos.

