https://sputniknews.lat/20240111/por-que-hay-una-cola-de-15-paises-para-entrar-en-los-brics-y-solo-6-en-la-ocde-1147301931.html

¿Por qué hay una cola de 15 países para entrar en los BRICS y solo 6 en la OCDE?

¿Por qué hay una cola de 15 países para entrar en los BRICS y solo 6 en la OCDE?

Considerada como un ejemplo de organismo económico, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tiene seis países en lista de espera... 11.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-11T14:51+0000

2024-01-11T14:51+0000

2024-01-11T14:51+0000

internacional

brics

occidente

organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde)

💬 opinión y análisis

china

brasil

política

desdolarización

multipolaridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/19/1143029336_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_6d026f8b24e44a765767012adf3aa151.jpg

Analistas entrevistados por Sputnik explican la razón de esta gran diferencia.Creada en 1961, la OCDE surgió en el contexto del polarizado mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, al igual que otros hitos del panorama financiero actual, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a través de los Acuerdos de Bretton Woods.Este espíritu, señala Marco Rocha, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), "sigue muy presente" en la organización.Desde entonces, la OCDE cuenta con 38 países miembros, la gran mayoría, 26, están en Europa, seis en América, incluido EEUU, dos en Oriente Medio y dos en Asia. Del resto del mundo, están interesados en incorporarse a la organización Argentina, Bulgaria, Croacia, Perú, Rumanía y Brasil, que por el momento no parece seguir adelante con su solicitud.El ingreso en la OCDE, señala el profesor, está condicionado a ciertas normas y acuerdos que el país debe cumplir.Estas condicionalidades "reflejan las prioridades políticas y económicas de los países ricos, generalmente relacionadas con el mantenimiento de sus privilegios", considera Luis Antonio Paulino, profesor de relaciones internacionales y de posgrado en ciencias sociales en la Universidad Estatal Paulista (UNESP), y director del Instituto Confucio.Los BRICS: un proyecto antihegemónicoEn comparación, los BRICS cuentan con diez miembros en todo el mundo. Además de Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, también son miembros Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Otros 15 países ya han formalizado su candidatura al bloque: Argelia, Bahréin, Bangladés, Bielorrusia, Bolivia, Kazajistán, Cuba, Kuwait, Nigeria, Pakistán, Palestina, Senegal, Tailandia, Venezuela y Vietnam.La popularidad del bloque es tan grande que otros 17 países han expresado su deseo de unirse a los BRICS, pero no han formalizado sus candidaturas.Los BRICS, a diferencia de la OCDE, no surgieron en primera instancia como organización, sino a partir de un análisis del economista de Goldman Sachs Jim O'Neill para describir a un grupo de mercados emergentes, explica Marina Moreno Farias, analista del laboratorio de ideas Observa China y miembro del Laboratorio de Investigación sobre Economía Política de China (LabChina) de la Universidad Federal de Río de Janeiro.No obstante, con el paso de los años, estos países se han unido y han empezado a articular una identidad propia, basada en un proyecto antihegemónico, "frente al orden del capitalismo liberal global". "Lo que busca los BRICS es un cambio dentro del orden, no un cambio de orden", señala la analista.Rocha subraya el dominio de las naciones desarrolladas en espacios como la OCDE y el G7, foros internacionales donde se toman las decisiones más importantes, como una de las razones por las que los BRICS se constituyen de esta manera.¿Cuáles son las ventajas de unirse a los BRICS?Los BRICS, en su nueva forma, representan alrededor del 40% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial. Aunque la OCDE representa un porcentaje aún mayor, las investigaciones muestran que este porcentaje tiene tendencia a la baja.Un estudio de Goldman Sachs predice que en 2050 los BRICS superarán al G7, que coinciden exactamente con los mayores de la OCDE en términos de Producto Interior Bruto. Las cifras, sin embargo, no tienen en cuenta a los miembros que se han incorporado el 2024.La OCDE "es un club de viejos, preocupados por mantener sus privilegios en un mundo cambiante", mientras que los BRICS están más preocupados "por el futuro, por el desarrollo", opina Paulino.La prosperidad económica, no obstante, no basta para justificar el interés mundial por formar parte del grupo. Existe otra serie de factores que hacen que los BRICS sean extremadamente prometedores para el futuro del planeta, consideran los analistas. ¿Qué son los BRICS y cuál es su objetivo?Mientras que la OCDE exige una serie de reformas económicas y fiscales para que un país se convierta en miembro de la organización, los BRICS no hacen "exigencias de determinados alineamientos de prácticas políticas, comerciales, industriales y de desarrollo", admite Marco Rocha.Para la OCDE "hay solo una forma correcta de organizar la sociedad: la suya", señala Paulino. "Todo lo que no encaje en su modelo de economía capitalista liberal y democracia electoral multipartidista es, básicamente, incorrecto", añade."Resulta que el mundo es mucho más diverso que el modelo europeo-americano y cada país tiene su propia historia, cultura y valores que no son necesariamente los mismos que los de los europeos. Pero son incapaces de aceptarlo", argumenta el analista. En este sentido, "Occidente, pero sobre todo Europa, ha perdido mucho peso en el ajedrez global", no necesariamente solo en términos económicos, sino también en el juego político de la gobernanza mundial, subraya Farias. Este cambio, en opinión de la analista, está siendo impulsado "principalmente por China".A diferencia de los países líderes de la OCDE, Estados Unidos y Europa, que "tienen esta propuesta de liderar el mundo hacia un nivel de desarrollo", China "no pretende ser el país que lidere el mundo", subraya la experta. ¿Por qué los BRICS son tan poderosos?Además de la independencia política y económica, Rocha también señala que los BRICS se están convirtiendo en un foro para los países de la periferia capitalista, donde las naciones "que ya han alcanzado cierto grado de madurez en su proceso de industrialización" tienen voz para ejercer su influencia geopolítica.Se trata de países que ocupan posiciones destacadas en algunos sectores del flujo comercial mundial, pero que no eran escuchados en instituciones como la Organización Mundial del Comercio, de acuerdo con Rocha. "O son productores de petróleo, o son importantes productores de alimentos, o tienen alguna participación importante en algunas cadenas industriales", explica el analista.Faria apunta precisamente en esta dirección cuando señala que la ampliación de los BRICS con los nuevos miembros, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán, ha aumentado la cuota de producción de petróleo controlada por los Estados miembros hasta el 43%.BRICS: un camino hacia la desdolarización del mundoMarina Farias estima que los BRICS pueden sustituir al dólar como moneda internacional. Si antes se conjeturaba que EEUU podría librar una guerra económica contra otra nación desarrollada a través de su moneda, con las sanciones a Rusia los países no hegemónicos vieron la urgencia de buscar alternativas al dólar para sus transacciones comerciales.Este movimiento está siendo liderado principalmente por proyectos chinos, como el apoyo a Rusia, sancionada por Occidente, y la iniciativa global de infraestructuras de la Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda, financiada mediante bancos de desarrollo chinos, señala la analista.¿Una nueva superestructura financiera mundial con los BRICS?Mientras que la OCDE se creó dentro del mismo marco teórico que también desarrolló el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los BRICS tienen su propia estructura financiera, el Acuerdo de Reservas de Contingencia, que trata de proteger las monedas soberanas de las presiones internacionales sobre los tipos de cambio, y el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), que financia proyectos públicos y privados en todo el mundo, especialmente en los sectores del transporte y las energías alternativas.En este sentido, el NDB también ayuda a desdolarizar el mundo utilizando monedas locales en los tratados con los países, como los acuerdos petroleros, señaló Farias.La creación de este nuevo marco financiero mundial resulta ser otro de los grandes atractivos de los BRICS, "porque escapa sobre todo a las reglas de las instituciones financieras internacionales que caen en el mismo problema que la OCDE y los demás foros", afirma Marco Rocha.

https://sputniknews.lat/20240106/la-vida-sigue-como-seran-los-brics-en-2024-sin-argentina-1147180472.html

https://sputniknews.lat/20240104/los-brics-buscan-resistir-la-hegemonia-de-eeuu-y-crear-un-sistema-economico-mundial-equilibrado-1147124386.html

https://sputniknews.lat/20240109/rusia-china-e-india-el-lado-asiatico-de-la-politica-exterior-brasilena-1147220412.html

https://sputniknews.lat/20240101/brics-2024-rusia-asume-la-presidencia-con-el-foco-puesto-en-la-desdolarizacion-1147028669.html

https://sputniknews.lat/20240101/la-lucha-por-el-poder-mundial-continua-el-futuro-de-la-politica-internacional-en-2024-1147056331.html

https://sputniknews.lat/20240107/llega-la-hora-del-comercio-de-cereales-sin-dolares-en-los-paises-brics-1147197906.html

occidente

china

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Fabian Falconi

Fabian Falconi

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabian Falconi

brics, occidente, organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde), 💬 opinión y análisis, china, brasil, política, desdolarización, multipolaridad, mundo multipolar, bretton woods, iniciativa de la franja y la ruta (bri), nuevo banco de desarrollo del brics, nuevo banco de desarrollo (nbd)