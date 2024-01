https://sputniknews.lat/20240107/llega-la-hora-del-comercio-de-cereales-sin-dolares-en-los-paises-brics-1147197906.html

¿Llega la hora del comercio de cereales sin dólares en los países BRICS?

Los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) sumarán a los importadores netos de cereales como Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU) en 2024, lo que prácticamente igualará la producción y el consumo de los principales cereales dentro del grupo.En estas circunstancias, la asociación podrá crear su propia plataforma comercial y comerciar con cereales dentro del grupo sin utilizar el dólar estadounidense, reza una carta de la Unión Rusa de Exportadores de Cereales al Ministerio de Agricultura. Según las estimaciones de la organización, los cinco países BRICS producirán a finales de 2023 un total de 1.170 millones de toneladas de cereales al año (el 42% de la producción mundial) y consumirán 1.100 millones de toneladas (el 40% del consumo mundial). Tras la ampliación, la producción de grano del grupo ascenderá a 1.230 millones de toneladas anuales (el 44% del mundo) y el consumo se acercará a la producción, es decir, 1.220 millones de toneladas (también el 44%)."Del mismo modo, más del 25% del comercio de maíz es maíz brasileño. Además, si hablamos de la soja, cerca del 58% del comercio mundial es soja brasileña", agregó."China es el mayor comprador de maíz y trigo, Egipto es el mayor comprador de trigo, aunque en menor medida (...) allí compran trigo de la misma manera que China, 12 millones de toneladas al año. Ahora se ha añadido Arabia Saudita, el principal comprador de cebada. Pero aun así, las materias primas clave son el trigo, el maíz y la soja. Y para todos ellos, sobre todo teniendo en cuenta los que se incorporaron en enero, es un mercado enorme", destaca el experto.Los países BRICS representan una gran parte, y en algunos casos más de la mitad, del mercado de estos productos agrícolas, señaló el experto. "En resumen, esta fruta está madura para ser recogida", subrayó Petrichenko.La bolsa de cereales de los BRICSEl presidente de la Unión Rusa de Grano, Eduard Zernin, argumentó que estos acontecimientos crean las condiciones previas para la formación de una "bolsa de granos" de los BRICS. En su opinión, Moscú podría desempeñar "el papel de proveedor de última instancia", al que "podrían unirse más adelante otros exportadores netos"."Tenemos serios requisitos para crear nuestra propia plataforma de negociación con liquidaciones en cualquiera de las divisas de los países BRICS y, en el futuro, en una divisa de compensación especial en Rusia o en uno de los países con un sistema financiero sólido y una divisa libremente convertible distinta del dólar", argumentó Zernin.La iniciativa gubernamental de crear una bolsa de cereales colectiva no sería suficiente: lo que se necesita también es la participación comercial de los operadores de los mercados de cereales y oleaginosas, según Petrichenko. "La creación de una bolsa no es, en muchos sentidos, un asunto enteramente gubernamental. Es decir, la crean los operadores comerciales. Así que debe haber un trabajo conjunto entre operadores estatales y no estatales. Si nos fijamos en la bolsa china de Dalian, su influencia en la fijación de precios en los mercados es insignificante, aunque su volumen de negocios es muy grande", explicó el experto, expresando su optimismo sobre las perspectivas de la empresa.Una vez abandonado el dólar estadounidense, el grupo tendría que elegir una moneda de compensación adecuada, prosigue el experto. "Otro punto clave es la parte de la compensación. Es decir, cómo será el centro de compensación, dónde estará y, lo que es más importante, en qué moneda se harán las liquidaciones", declaró Petrichenko.¿Arrojará Occidente arena en los engranajes de los BRICS? Según la opinión de Petrichenko, habrá una resistencia muy fuerte a este proceso por parte de los países designados por Rusia como hostiles, a raíz de la oleada de sanciones por la operación militar especial. Los principales países occidentales y sus satélites han intentado paralizar el comercio energético y de cereales de Rusia en un intento de hacer chirriar la economía de la nación. Sin embargo, este truco no ha funcionado."[Rusia] ya ha desplazado considerablemente a EEUU y la UE en el mercado del trigo", señaló el experto. "Brasil ha desplazado considerablemente a EEUU en el mercado del maíz. Al menos ahora Brasil exporta más maíz que Estados Unidos. Y en el mercado de la soja, es desde hace tiempo el número uno. Por lo tanto, habrá una resistencia y un sabotaje muy fuertes por parte de los exportadores salientes, poco amistosos", añadió.Según sus palabras, el proceso de "redistribución de los mercados" no será fácil. No obstante, opinó Petrichenko, es probable que EEUU y la UE vean disminuir sustancialmente su cuota mundial en el futuro. "Ahora mismo parece difícil imaginarlo, dado que los operadores clave en estos mercados son empresas transnacionales que tienen su sede en EEUU y la UE. Es decir (...) los principales operadores de este mercado son empresas transnacionales. Representan un contingente inamistoso para los BRICS y especialmente para Rusia", concluyó el experto.

